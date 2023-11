Insieme si può fare: La prevenzione dei tumori ginecologici

Ieri pomeriggio , presso la Sala Verde del Palazzo di Città, si è tenuto un importante convegno che ha avuto come tema principale la prevenzione dei tumori ginecologici.L'incontro patrocinato dal Comune di Corato, è stato organizzato dal Rotary Club Corato in collaborazione con l'Associazione "Alleanza contro il tumore ovarico" ACTO sez. Puglia, la Fidapa BPW sez. di Corato, Il Rotary Club Andria Castelli Svevi e la Fidapa BPW sez. di Andria.Il primo intervento è stato delDottor Gennaro Cormio, direttore U.O.S.V.D. «Ginecologia Oncologica» presso l'IRCCS «Giovanni Paolo II» di Bari. Il suo commento, in riferimento al tema dell'evento, si è soffermato su due aspetti principali: prevenzione e reticenza.Ancora oggi, infatti, c'è una scarsa volontà di affrontare l'argomento commettendo l'errore di sottovalutare l'importanza che la prevenzione ha in questo campo.Prosegue il discorso la Dott.ssa Emanuela De Palma, Ginecologa LILT che nel suo intervento ha sottolineato la centralità di ulteriori due aspetti: la vaccinazione e lo screening.Informarsi e monitorare, dunque, devono essere delle attività che non possono essere omesse.Il congresso, infine, si è concluso con l'omaggio del Prof. Gaetano Bucci autore del libro "Cor sine labe. Storia antologica della poesia di Corato". Nel suo breve intervento, ha formulato un concetto originale e forte: La poesia, così come la prevenzione condividono lo stesso obiettivo, quello di diffondere e seminare la cultura.