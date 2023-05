Il Comune aderisce alla “Marcia Perugia Assisi della Pace e della Fraternità"

Il Comune di Corato aderisce alla "Marcia Perugia Assisi della Pace e della Fraternità" in programma domenica 21 maggio, sostenendo con un contributo il Coordinamento Enti locali per la pace.L'Amministrazione Comunale, intende inoltre coinvolgere la cittadinanza, a partire dai più giovani, incentivando l'adesione tramite l'organizzazione del trasporto ad un costo agevolato di 22 euro.La partenza da Corato è prevista alle ore 23.45 del 20.05.2023, con arrivo previsto a Perugia per le ore 8.00 del 21.05.2023 mentre il ritorno a Corato è previsto per le ore 24.00 circa del giorno stesso.L'invito a partecipare è rivolto a tutta la popolazione, con priorità per i più giovani.Chiunque può far pervenire la propria richiesta di adesione entro le ore 12:00 di martedì 16 maggio 2023.Nella stessa giornata, il Comune provvederà a comunicare la conferma ai soggetti partecipanti.Coloro che hanno ricevuto conferma dovranno, entro le ore 12.00 del 18 Maggio 2023: provvedere al versamento della quota di 22,00 euro e inviare copia del pagamento tramite email al seguente indirizzo cultura.comunecorato@gmail.com avente ad oggetto "Codice fiscale. Versamento Marcia della Pace 2023".A questo link, l'avviso pubblico contenente ulteriori dettagli e il modello per presentare la domanda: https://bit.ly/perugiassisi2023Corato .Si specifica che il pullman ha un numero di posti disponibili pari a 50 e che, per favorire l'adesione giovanile, verrà data precedenza alle richieste, in ordine di arrivo, dei cittadini maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 35 anni.Il tema dell'edizione 2023 della marcia è "Trasformiamo il futuro" per fronteggiare le tante crisi aperte nel nostro paese e nel mondo, dalla pandemia alla catastrofe climatica, dalla guerra alla crescita delle disuguaglianze."La Pace va costruita nella quotidianità delle nostre relazioni, a partire dalla relazione con noi stessi, ma va anche testimoniata pubblicamente. Testimoniare la pace alla marcia Perugia Assisi è un modo per condividerne il senso e per costruirla insieme. Invito i miei giovani concittadini a rispondere a questo appello e a partecipare numerosi." Dichiara l'Assessore alle Politiche Giovanili, Luisa Addario."É tempo di mettersi in marcia. La pace è una conquista dei popoli che si costruisce dal basso, attraverso la mobilitazione. É stato sempre così!La marcia è un grande strumento nonviolento che attraversa territori, unisce gente e promuove la coscienza critica.Aldo Capitini, il grande teorico della Nonviolenza, conosciuto anche come il "Gandhi italiano", fu l'ideatore di questa storica marcia.Invito a partecipare, rivolgendo un particolare appello alle giovani e ai giovani della nostra città. Il futuro di Pace è soprattutto nelle loro mani. Quindi, in marcia!" Aggiunge il sindaco, Corrado De Benedittis.