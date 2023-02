Il Comitato per la Pace di Corato scende in piazza contro la guerra

Il Comitato per la Pace di Corato, nato lo scorso anno su iniziativa del Comune insieme a molteplici soggetti della comunità cittadina, singoli e associati, sempre aperto a nuove adesioni, con lo scopo di chiedere, in modo fermo e deciso la cessazione della guerra in Ucraina scegliendo la via della diplomazia e della nonviolenza, aderisce alla manifestazione provinciale indetta da Europe for Peace a Bari sabato 25 febbraio in sintonia con manifestazioni indette in tutta Europa.Dopo un anno di guerra è evidente che inviare armi alimenta solo l'industria delle armi e una furiosa escalation della guerra, non certamente la pace tanto necessaria a tutti.Senza una vigorosa iniziativa diplomatica, si prospetta una guerra che si protrarrà ancora per anni, con pesantissime conseguenze in termini di perdite di vite umane, devastazione ambientale, emergenza alimentare, crisi energetica nonché di ulteriore instabilità politica e crescenti disuguaglianze dentro e tra i singoli paesi.Conseguenze intollerabili per una comunità internazionale che oggi è chiamata con dolore a far fronte all'emergenza umanitaria e al bisogno urgente di ricostruzione delle popolazioni di Turchia e Siria così duramente colpite dal terremoto, cosi come alle molteplici situazioni di gravissimo impoverimento e guerra in tanti paesi dell'Africa.Allo stesso tempo si fa ogni giorno più concreto il rischio di un allargamento del conflitto a livello mondiale e il conseguente ricorso alle armi nucleari.Servono il cessate il fuoco ed una conferenza di pace internazionale. Non si aiuta il popolo ucraino sostenendo il suo esercito con le armi.A questo obiettivo anche il nostro governo è chiamato a dare il proprio contributo insieme all'Unione europea.Per queste ragioni facciamo nostro l'appello di Europe for Peace per una mobilitazione a livello europeo ed invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a partecipare alla manifestazione provinciale che si terrà sabato 25 febbraio a Bari a partire dalle ore 10.00 in piazza Umberto.LA PACE È L'UNICA VITTORIA DI CUI ABBIAMO BISOGNO!