Italia in emergenza ma a Corato non si vede il COC e la sanificazione stradale

A Ruvo, a Trani, a Margherita di Savoia, a San Ferdinando di Puglia e in tantissimi altri comuni vicini a Corato è stato attivato il centro operativo comunale di Protezione Civile. Un tavolo di emergenza, convocato dal sindaco o dalla massima autorità cittadina, che coordini le attività previste nel piano di protezione civile coinvolgendo anche i volontari di protezione civile in ausilio e supporto alle forze istituzionali.A Corato tutto ciò non è ancora accaduto.La convocazione del COC è stata fortemente raccomandata nella circolare dello scorso 4 marzo, quando le disposizioni del decreto ministeriale non erano così ristrette come quelle di oggi.Sul testo pubblicato sul sito ufficiale della Protezione Civile lo scorso 4 marzo, relativo a "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" si legge testualmente: «Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, il Sindaco o suo delegato provvede all'attivazione del Centro Operativo Comunale - COC del comune coinvolto eal fine di porre in essere le possibili azioni preventive. I comuni possono attivare i centri operativi di livello sub comunale se previsti nella propria pianificazione di protezione civile.È opportuno che tutti i Comuni garantiscano unalla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati».Al momento il Comune di Corato non ha dato notizie circa la presenza di casi di Covid - 19 a Corato, pertanto si ritiene che NON ci siano casi di persone infette in città.Tuttavia, è notizia recente di casi accertati di positività al virus in comuni confinanti a quello di Corato, quali Andria e Trani.Ciò comunque non ha ancora stimolato il nostro comune all'attivazione del COC nè tanto meno ad una sanificazione straordinaria delle vie cittadine così come più volte avvenuto nei comuni a noi vicini (si pensi a Bisceglie, Trani, Barletta, Margherita di Savoia ecc...)Fornire alla cittadinanza rassicurazioni in merito alle attività di protezione civile in atto potrebbe essere un importante strumento per contenere allarmismi, incentivare il rispetto delle regole e rendere meno complicato sul piano psicologico da parte della cittadinanza l'affronto della situazione di emergenza.