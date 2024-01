Italia Viva, a Corato la Conferenza di presentazione dei Presidenti Cittadini del barese

Oggi alle ore 17:30, presso la sede di Italia Viva a Corato, (Via A. De Gasperi n.65) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei presidenti cittadini di Italia Viva in Provincia di Bari, eletti in occasione del congresso del 17 dicembre scorso.Nello specifico, saranno presentati i presidenti cittadini eletti ad Altamura, Corato, Gravina in Puglia, Modugno, Ruvo di Puglia, Terlizzi.La conferenza stampa, promossa dalla presidenza provinciale, sarà l'occasione per presentare il progetto politico riformista di Italia Viva in Terra di Bari.