Italia Viva Corato i risultati in tre anni di maggioranza

A tre anni dall'avvio della consiliatura , ITALIA VIVA CORATO fa un primo bilancio dei RISULTATI raggiunti anche con il proprio apporto.Continueremo a dare collaborazione e a mettere a disposizione competenza amministrativa ed esperienza politica nell'esclusivo interesse della nostra meravigliosa Città.Questi gli obiettivi raggiunti.- Risanamento ASIPU SENZA UN CENTESIMO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE;- Aumento significativo delle entrate comunali con entrate extra nel 2023 di circa 1,5 mil. di euro e programma di recupero di somme non riscosse fin dal 2016;- Definizione contenzioso con i gestori della struttura Regeneration home con introito dei canoni concessori non pagati, garantendo 5 posti annui gratuiti a vantaggio degli indigenti coratini individuati dal servizio sociale comunale;- Definizione contenzioso su proprietà Palazzo Gioia e recupero in via definitiva della struttura alla piena disponibilità del Comune per iniziative culturali o eventi per i giovani, ecc;- Recupero e rinascita del Teatro comunale alle attività teatrali e culturali;- Rifacimento del manto stradale di trenta strade principali, con il progetto aperto alle altre strade in dipendenza della disponibilità dei finanziamenti;- recupero della struttura in abbandono di via Torre Palomba per le attività giovanili;- ristrutturazione della sede del vecchio Liceo compresa la vecchia sede della chiesa San Francesco da adibire anche alla nuova sede della guardia medica;- abbattimento significativo del contenzioso pendente, compreso quello urbanistico;- 35 nuove unità di personale assunte in organico, che era ormai ridotto all'osso;- Assunzione dei dirigenti i cui posti erano vacanti da anni con grave nocumento per l'attività amministrativa;- appalto dei lavori di rifacimento del nuovo eco estramurale che potranno iniziare a breve;- interventi che non sono evidenti, ma sono essenziali per la speditezza dell' attività amministrativa: risanamento bilancio, controlli Interni, controllo analogo sulle società partecipate, riorganizzazione e semplificazione delle procedure amministrative lasciate per anni all' iniziativa dei singoli dipendenti, riorganizzazione delle procedure in materia anticorruzione e trasparenza, ecc;- Rifacimento e riorganizzazione del sito istituzionale del Comune, che può sembrare, ai non addetti ai lavori, superfluo ma è essenziale per la trasparenza e per l'accesso agli atti da parte dei cittadini;- Stipula del contratto di servizio con Sanb spa per la raccolta rifiuti e pulizia ambiente pubblico, mai concluso prima;- definizione delle condizioni per la partecipazione del Comune al patto territoriale;- Nuovo piano sociale di zona per la gestione associata dei servizi socio assistenziali. Molto importante per gli aventi diritto;- definizione contrattuale per la struttura dedicata al servizio diurno per portatori di handicap sita in via Santa Faustina, destinata ormai alla chiusura. Anch'essa lasciata a se stessa dal punto di vista amministrativo;- realizzazione dei primi interventi urgenti per il risanamento del cimitero e per la sua migliore fruibilità;-- Adozione del nuovo regolamento edilizio che non si approvava da 50 anni;- Progetto di recupero campo sportivo i cui lavori saranno avviati a breve;- Candidatura del Comune di Corato al finanziamento del progetto di recupero del palazzetto dello sport;- approvazione dei regolamenti per il funzionamento del consiglio comunale mediante utilizzo dei moderni sistemi informatici digitali;- approvazione da parte del Consiglio comunale il 21 nov 2023 del piano strategico del commercio, mai redatto in precedenza;- conclusione di pratiche urbanistiche pendenti da anni, ormai approvate dal consiglio comunale nelle ultime sedute;- procedimento in fase avanzata per l'approvazione del bilancio comunale pluriennale 2024/2026 entro e non oltre il 31/12/2023.Una conquista di celerità di entrata e spesa;- Collaudo in data 17/10/2023 delle duecento nuove telecamere installate in Città collegate con la polizia locale per l'operatività;- interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici per l'ottenimento dell'agibilità di cui essi erano sprovvisti da sempre inspiegabilmente;- ristrutturazione della sede storica della biblioteca comunale;- ristrutturazione p.zza Vittorio Emanuele;- ristrutturazione p.zza Buonarroti in atto;- a breve appalto lavori di rifacimento del basolato lavico del corso cittadino;- PORTA FUTURO ormai operativa con parecchie iniziative a favore dei giovani e del loro inserimento lavorativo;- approvazione convenzione per utilizzo campi padel;- approvazione convenzione Sethi.risultati di tutto rispetto raggiunti con un lavoro duro e costante di tutte le forze politiche della cap di cui italia viva e' parte attiva . italia viva preferisce i fatti alle parole