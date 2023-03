In vista dell'approvazione del bilancio, Italia Viva propone incontro pubblico

Una forza politica che non intenda abdicare al proprio ruolo, come sancito dalla nostra Carta Costituzionale, non può – anzi, non deve – esimersi dal fare ciò che, per l'appunto, le compete fare, ovverossia "fare Politica".E Politica non può che essere questo: esprimere proposte, renderle pubbliche, individuare delle priorità e assumere delle responsabilità rispetto ad esse, confrontarsi con i cittadini.In questa prospettiva, dunque, Italia Viva Corato – in vista della discussione e dell'approvazione del bilancio comunale 2023/2025, ovverossia del passaggio amministrativo più impegnativo per una Comunità, dell'atto "politico" per eccellenza, quello, cioè, attraverso il quale si esprime una idea complessiva di Città, per l'oggi e, soprattutto, per il domani – intende avviare un ampio dibattito fra tutte le forze sociali cittadine, con il coinvolgimento degli operatori dei vari settori interessati e dei rappresentanti delle categorie economiche e produttive.Italia Viva Corato ha proposto, intanto, una serie di obiettivi – quelli indicati nel manifesto affisso già nei giorni scorsi in Città – ma, naturalmente, si apre al necessario contributo che potrà venire da quanti vorranno implementare e arricchire tali proposte e, per questa ragione, è ad invitare cittadini, forze sociali, rappresentanti dell'associazionismo, delle categorie economiche e produttive ad un pubblico incontro presso la sua sede, a Corato in Via De Gasperi, 65, il giorno 16 marzo 2023, alle ore 18,00.