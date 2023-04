Blitz degli attivisti ambientalisti alla Barcaccia di Roma, la condanna di Italia Viva sez. Corato

Il blitz degli ambientalisti alla Barcaccia di Roma, che ha visto protagonista in negativo un ragazzo di Corato, ha smosso la reazione dell'opinione pubblica dello stivale.La vicenda ha avuto una particolare eco anche nella nostra città e Italia Viva sezione di Corato, nella persona di Francesco Edmondo Stolfa, ha diramato tale comunicato:«In riferimento ai noti fatti di cronaca relativi al danneggiamento della c.d. "Barcaccia" a Roma - in cui è risultato coinvolto un nostro concittadino - Italia Viva Corato esprime la propria ferma condanna "senza se e senza ma" di atti vandalici a danno di beni di inestimabile valore, che costituiscono patrimonio artistico, culturale e storico dell'umanità intera.Tali atti - si legge ancora nella nota firmata Francesco Stolfa - non producono altro effetto che la rabbia e il disappunto diffusi dei cittadini e il rischio di una pericolosa emulazione».