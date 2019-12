Anche a Corato nasce Italia Viva

Nasce anche a Corato il partito politico "Italia Viva", promosso da Matteo Renzi, costituito presso la Leopolda di Firenze il 20 ottobre 2019, con Coordinatori Nazionali provvisori Teresa Bellanova ed Ettore Rosato.Il Comitato Cittadino si richiama alla Carta dei Valori del partito che intende testimoniare e perseguire anche nella realtà politica e sociale coratina.Ad ogni livello gli incarichi direttivi in Italia Viva sono retti da una "diarchia" rappresentativa di entrambi i sessi. Coordinatori provvisori del Circolo di Corato sono stati nominati, all'unanimità degli iscritti presenti, Grazia (detta Luciana) Tarantini e Francesco Stolfa.Gli iscritti presenti alla riunione costitutiva: Alfredo Bernocco, Giovanni Marzocca, Domenico Pisicchio, Francesco Edmondo Stolfa, Antonio Testino.Sono ora aperte le adesioni di tutti coloro che intendano contribuire al progetto. La sede del Comitato è fissata in via Roma n. 4. Presto sarà attiva una pagina Facebook.Questo il testo del manifesto costitutivo.La nostra Città merita una nuova classe dirigente, selezionata esclusivamente per competenza e per merito, che sia all'altezza della sua importanza e delle sue antiche tradizioni democratiche.Corato è uno dei poli produttivi più importanti del Mezzogiorno, vi sono allocate alcune delle più brillanti aziende pugliesi, dà il nome alla celebre e celebrata oliva "cultivar coratina" e ha quindi bisogno di una classe dirigente in grado di affrontare seriamente (e risolvere) le sue problematiche sociali, culturali ed economiche. Ha bisogno di chiudere definitivamente la lunga stagione del paternalismo familistico, nella quale sono rimaste spesso penalizzate le idee e le menti migliori e sono rimasti di fatto esclusi da ogni concreta possibilità di partecipazione quei cittadini innamorati della propria Città che intendono la politica esclusivamente come servizio al bene comune.Italia Viva vuole, insomma, risvegliare le tante energie positive, sopite da decenni, di questa Città: è ora che i Coratini esprimano anche in politica le qualità e le competenze che hanno saputo manifestare in tanti campi del sapere, dell'economia, della cultura.Corato oggi è abbandonata a se' stessa, condannata a una gestione commissariale da oltre due anni, marginalizzata in tutte le sedi regionali e nazionali che contano. I nostri professionisti, i nostri imprenditori, i nostri qualificatissimi lavoratori e artigiani sono costretti da tempo a non fare alcun affidamento sull'azione di una pubblica amministrazione che semplicemente non conosce le loro esigenze.Le istanze culturali sono del tutto ignorate. I bisogni sociali delle fasce più deboli della popolazione completamente trascurati. Le istanze ambientalistiche semplicemente escluse dall'agenda amministrativa.I Coratini hanno bisogno di risorgere, di alzare lo sguardo dai propri tavoli di lavoro per reimpossessarsi del proprio destino, della dimensione collettiva, comunitaria del proprio interesse individuale. Un'azione amministrativa intelligente e lungimirante, unita alla innata intraprendenza della nostra popolazione, può far compiere alla nostra Città quel salto di qualità nel panorama pugliese che merita da tanto tempo e che solo una classe politica (e quindi un sindaco, una giunta e un consiglio comunale) all'altezza della situazione possono assicurarle.Italia Viva Corato vuol essere il volano perché questa svolta radicale si compia concretamente. E si compia presto.