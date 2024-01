Italia Viva, ieri a Corato la presentazione dei coordinatori cittadini della provincia di Bari

Si è tenuta ieri sera, presso la sede di Via De Gasperi a Corato, la conferenza stampa di presentazione dei nuovi coordinatori cittadini della provincia di Bari di Italia Viva.Oltre a Grazia Luciana Tarantini, che sarà il punto di riferimento per Italia Viva a Corato, sono stati anche annunciati e presentati gli altri nuovi referenti del partito: Francesco Gramegna (Altamura), Michele Varrese (Gravina), Giuseppe Oro (Modugno), Pasquale Pellegrini (Ruvo di Puglia), Giovanni Mele (Terlizzi).Soddisfazione per Stefano Franco, presidente di Italia Viva prov. Bari: «Nasce anche in Terra di Bari il primo nucleo operativo per la costruzione della casa politica per tutti i riformisti che non si rivedono nelle politiche populiste di destra e di sinistra. Sono molto contento e faccio i migliori auguri a tutti i neo-presidenti eletti: partiremo da qui per radicare il nostro partito, consapevoli che è tanto il lavoro da fare ma con la giusta convinzione, perché vediamo il numero e l'entusiasmo dei nostri militanti crescere giorno dopo giorno».