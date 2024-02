ItaliaViva di no all'ecoestramurale,assenza di visione e condivisione

Si riscalda il clima, anche nella maggioranza,per la vicenda sull'Ecoestramurale.Mentre l'Amministrazione ha invitato tutti i cittadini per illustrare il progetto giovedì prossimo nel teatro comunale , nei giorni scorsi una forza politica della maggioranza ha scritto una lettera al vetriolo destinata a Sindaco e assessori.Nella missiva partita dalla segreteria di Italia Viva, i rappresentanti del partito di Renzi, disconoscono sia il progetto che il metodo per la realizzazione del nuovo estramurale opera di importanza strategica per la nuova visone della città.Nei tanti punti descritti tante zone d'ombra ma sopratutto la mancanza di condivisione preventiva con le forze politiche e la Città.Queste incomprensioni e problemi sulla visione del futuro della città non sappiamo se sono rientrati con un confronto a porte chiuse, che crediamo necessario nella maggioranza,per ricreare il clima ideale per poter lavorare e arrivare regolarmente alla fine della legislatura.