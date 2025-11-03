Jò a Jò: aperta la manifestazione di interesse per ristoratori, produttori tipici, scuole e associazioni

L'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Quadratum in collaborazione con il Comune di Corato e riconosciuta dalla Regione Puglia tra le iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco, ha l'obiettivo di mantenere viva la tradizione legata a Santa Lucia, associando attività per valorizzazione dei prodotti tipici locali e della cucina tradizionale.Pertanto gli operatori interessati possono consultare l'avviso disponibile sul sito della Pro Loco Quadratum e compilare la modulistica entro la data prevista.Le scuole sono invitate a contribuire attivamente al programma della manifestazione proponendo attività performative, cori e coreografie a tema per la giornata di giovedì 11 dicembre in Piazza Cesare Battisti. Sarà l'occasione per coinvolgere gli studenti nella celebrazione della tradizione dei riti del fuoco a Corato.Le scuole interessate possono contattare direttamente la Pro Loco Quadratum con una semplice mail a info@prolococorato.it oppure fissando un appuntamento chiamando allo 0808728008.La Pro Loco Quadratum e il Comune di Corato invitano tutti gli operatori e le realtà del territorio a cogliere questa opportunità per celebrare e valorizzare il patrimonio enogastronomico e culturale di Corato.