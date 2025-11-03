J a J. <span>Foto Stefano Procacci</span>
J a J. Foto Stefano Procacci
Associazioni

Jò a Jò: aperta la manifestazione di interesse per ristoratori, produttori tipici, scuole e associazioni

La Pro Loco Quadratum annuncia l'apertura della manifestazione di interesse per partecipare alla tradizionale manifestazione "Jò a Jò", che si terrà nei giorni 11 e 12 dicembre

Corato - lunedì 3 novembre 2025 6.20 Comunicato Stampa
L'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Quadratum in collaborazione con il Comune di Corato e riconosciuta dalla Regione Puglia tra le iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco, ha l'obiettivo di mantenere viva la tradizione legata a Santa Lucia, associando attività per valorizzazione dei prodotti tipici locali e della cucina tradizionale.
Pertanto gli operatori interessati possono consultare l'avviso disponibile sul sito della Pro Loco Quadratum e compilare la modulistica entro la data prevista.

Le scuole sono invitate a contribuire attivamente al programma della manifestazione proponendo attività performative, cori e coreografie a tema per la giornata di giovedì 11 dicembre in Piazza Cesare Battisti. Sarà l'occasione per coinvolgere gli studenti nella celebrazione della tradizione dei riti del fuoco a Corato.
Le scuole interessate possono contattare direttamente la Pro Loco Quadratum con una semplice mail a info@prolococorato.it oppure fissando un appuntamento chiamando allo 0808728008.
La Pro Loco Quadratum e il Comune di Corato invitano tutti gli operatori e le realtà del territorio a cogliere questa opportunità per celebrare e valorizzare il patrimonio enogastronomico e culturale di Corato.
  • Joajò
Corato, altra prestazione d’alto livello: Noicattaro battuto 3-0
2 novembre 2025 Corato, altra prestazione d’alto livello: Noicattaro battuto 3-0
Due feriti in un incidente su via Castel del Monte
2 novembre 2025 Due feriti in un incidente su via Castel del Monte
Altri contenuti a tema
Jò a Jò a Corato: in migliaia in piazza per il tradizionale falò di Santa Lucia Eventi Jò a Jò a Corato: in migliaia in piazza per il tradizionale falò di Santa Lucia L'evento, organizzato dalla Pro Loco Corato, è sempre più un simbolo della nostra città
Piazza Cesare Battisti si illumina di tradizione con la Jò a Jò Vita di Città Piazza Cesare Battisti si illumina di tradizione con la Jò a Jò Nei classici riti della vigilia di Santa Lucia, musica, buon cibo e ovviamente... Il fuoco!
La Jò a Jò torna come di consueto ad illuminare Corato Vita di Città La Jò a Jò torna come di consueto ad illuminare Corato Appuntamento l'11 e il 12 dicembre
La Joajò di Santa Lucia torna a scaldare i cuori dei coratini Vita di Città La Joajò di Santa Lucia torna a scaldare i cuori dei coratini Primo evento di piazza del dicembre coratino
In tempo di pandemia anche la Joajò diventa digitale Vita di Città In tempo di pandemia anche la Joajò diventa digitale Versione social della tradizione corstina
Il falò di Santa Lucia, lo stupore del fuoco che illumina la notte più lunga dell'anno Eventi Il falò di Santa Lucia, lo stupore del fuoco che illumina la notte più lunga dell'anno Il racconto nelle immagini di Michela Miscioscia
Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento con la Joajò di Santa Lucia Eventi Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento con la Joajò di Santa Lucia Il programma della manifestazione
La Joajò di Santa Lucia tra i riti del fuoco finanziabili dalla Regione Eventi La Joajò di Santa Lucia tra i riti del fuoco finanziabili dalla Regione Contributo da centomila euro per i falò pugliesi
Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate
2 novembre 2025 Emergenza furti nelle attività commerciali, recuperate anche due auto rubate
Furto di olive sventato in contrada San Luca
2 novembre 2025 Furto di olive sventato in contrada San Luca
Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga
2 novembre 2025 Sventato l'ennesimo furto di pannelli fotovoltaici, ladri in fuga
L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando
2 novembre 2025 L'Arcidiocesi di Trani negli USA: Luisa Piccarreta e l'Unità nella Divina Volontà al Congresso di Orlando
Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
2 novembre 2025 Calici nel Borgo Antico 2025, oggi la serata di chiusura
Corato-Noicattaro, Mastroviti: «Cerchiamo continuità, dopo la prestazione di Apricena»
1 novembre 2025 Corato-Noicattaro, Mastroviti: «Cerchiamo continuità, dopo la prestazione di Apricena»
Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa
1 novembre 2025 Ladri di notte nel bar Dolce Amaro: in fuga con i soldi del registratore di cassa
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
1 novembre 2025 Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.