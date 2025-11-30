Torna la Jò a Jò: il tradizionale falò di Santa Lucia di Corato

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie coratine: la "Jò a Jò", storica manifestazione in onore di Santa Lucia, giunta quest'anno alla sua 53ª edizione. Organizzata dalla Pro Loco Quadratum, con il patrocinio del Comune di Corato e della Regione Puglia, l'evento celebra la figura della Santa, portatrice di luce e speranza per la credenza popolare, con un ricco calendario di momenti dedicati a fede, arte, cultura e tradizione.La manifestazione si terrà l'11 e 12 dicembre in Piazza Cesare Battisti e lungo i corsi cittadini ed è inserita nel più ampio cartellone "Incanto – Natale a Corato", il programma di eventi invernali del Comune di Corato. Come negli ultimi anni, la manifestazione nasce dalla collaborazione sinergica tra Pro Loco Quadratum, Unione Italiana Ciechi, UNPLI Puglia, Associazione Italiana Celiachia e Chiesa Matrice e, per questa edizione, si arricchisce della collaborazione con Secolare Festival, a testimonianza di un forte impegno culturale, sociale e comunitario.Gli eventi prenderanno il via l'11 dicembre con un programma che coinvolgerà l'intera città: stand enogastronomici, cori, danze, coreografie promosse dagli istituti scolastici e musica dal vivo. La sera dell'11 dicembre, alle ore 20:00, si terrà il concerto dei The Big Ska Swindle, band pugliese tra i punti di riferimento della scena ska italiana, nota per il suo ritmo incalzante dalle sonorità british e giamaicane. Nel 2013 il gruppo rappresenta lo ska italiano allo Sziget Festival di Budapest, dove torna nel 2019 e nel 2022 sul Light Stage, e nel 2023 si esibisce sullo stesso palco insieme a una leggenda del reggae inglese, King Hammond (Bad Manners, The Selecter, Skaville UK; Grammy Award 2002), con cui collabora regolarmente.Il cuore della festa, come da tradizione, è l'imponente falò — simbolo di luce e rinascita — che sarà acceso la sera del 12 dicembre. Si inizia con il rito religioso alle ore 18:00 in Chiesa Matrice con la Santa Messa, cui seguirà la fiaccolata di Santa Lucia. Alle 19:30 in Piazza Cesare Battisti, al termine della fiaccolata, si procederà con il rito dell'accensione del fuoco. La principale novità di quest'anno è l'innovativa e suggestiva accensione piromusicale della grande catasta di legna, che renderà il momento culminante un vero e proprio spettacolo emozionante per la comunità e per i visitatori.Alle 20:30 si terrà il concerto del Canzoniere Grecanico Salentino, il più importante gruppo pugliese di world music, guidato da Mauro Durante, che rinnova la tradizione della pizzica tarantata salentina. I loro spettacoli sono un'esplosione di energia che fonde passato e presente. La band ha pubblicato 20 album ed è acclamata a livello internazionale, avendo vinto il Songlines Music Award 2018 come Miglior Gruppo di world music al mondo.Mauro Durante è stato assistente musicale del maestro concertatore della Notte della Taranta, Ludovico Einaudi, nel 2010 e 2011, lavorando alla creazione e alla produzione artistica dello spettacolo. Il Canzoniere ha aperto il Concertone della Notte della Taranta a Melpignano nel 2010, 2012 e 2015, esibendosi di fronte a oltre 100.000 persone. Il CGS continua a innovare e a rappresentare la musica italiana nel mondo, collaborando con artisti del calibro di Ludovico Einaudi, Piers Faccini, Ballaké Sissoko, Ibrahim Maalouf, Fanfara Tirana, Stewart Copeland dei Police, portando ovunque la voce di un territorio che attraverso la pizzica afferma la propria identità.I concerti di The Big Ska Swindle e del Canzoniere Grecanico Salentino, in programma all'interno della Jò a Jò, sono promossi da Secolare Festival nell'ambito del protocollo Puglia Sounds – KeepOn Live POC Puglia 2021/2027.