Jò a Jò: l’anteprima della 53ª edizione

12 foto Anteprima Jò a Jò

La prima della "due giorni" che Corato aspettava da tempo sembra aver mantenuto le promesse fatte: ieri 11 dicembre,è stato un successo che ha coinvolto tutti.La serata si è aperta con le esibizioni degli alunni dell'per un vero e proprio "". Momenti di danza, canto e recitazione che hanno commosso e divertito i presenti e i tanti passanti.A seguire l'esibizione dei "", band pugliese tra i punti di riferimento della scena ska italiana che hanno animato la piazza con note incalzanti dalle sonorità british e giamaicane. Il concerto è stato promosso dal "".Non solo. La serata ha visto anche diversi stand enogastronomici che hanno accompagnato i passanti durante la serata.«Questa è la cinquantatreesima edizione della nostra "Jò a Jò", il tradizionale falò di Santa Lucia», ha affermato Gerardo Strippoli, presidente della Pro Loco. «Da alcuni anni, questa manifestazione è diventata così importante e che ha avuto il riconoscimento della Regione Puglia con l'inserimento nel registro dei rituali festivi legati al fuoco. È cresciuta e si è ampliata anche con un programma su due giorni. L'intento è quello di collaborare con il territorio e far avvicinare le giovani generazioni alle nostre tradizioni».