Anteprima Jò a Jò. <span>Foto Anna Lops</span>
Eventi

Jò a Jò: l’anteprima della 53ª edizione

Danza, musica e stand enogastronomici anticipano il tradizionale falò di Santa Lucia

Corato - venerdì 12 dicembre 2025 13.28
La prima della "due giorni" che Corato aspettava da tempo sembra aver mantenuto le promesse fatte: ieri 11 dicembre, l'anteprima della "Jò a Jò" è stato un successo che ha coinvolto tutti.

La serata si è aperta con le esibizioni degli alunni dell'Istituto Comprensivo "Cifarelli-Santarella-Battisti" per un vero e proprio "Viaggio di Luci". Momenti di danza, canto e recitazione che hanno commosso e divertito i presenti e i tanti passanti.

A seguire l'esibizione dei "The Big Ska Swindle", band pugliese tra i punti di riferimento della scena ska italiana che hanno animato la piazza con note incalzanti dalle sonorità british e giamaicane. Il concerto è stato promosso dal "Secolare Festival".
12 fotoAnteprima Jò a Jò
Anteprima Jò a JòAnteprima Jò a JòAnteprima Jò a JòAnteprima Jò a JòAnteprima Jò a JòAnteprima Jò a JòAnteprima Jò a JòAnteprima Jò a JòAnteprima Jò a JòAnteprima Jò a JòAnteprima Jò a JòAnteprima Jò a Jò
Non solo. La serata ha visto anche diversi stand enogastronomici che hanno accompagnato i passanti durante la serata.

«Questa è la cinquantatreesima edizione della nostra "Jò a Jò", il tradizionale falò di Santa Lucia», ha affermato Gerardo Strippoli, presidente della Pro Loco. «Da alcuni anni, questa manifestazione è diventata così importante e che ha avuto il riconoscimento della Regione Puglia con l'inserimento nel registro dei rituali festivi legati al fuoco. È cresciuta e si è ampliata anche con un programma su due giorni. L'intento è quello di collaborare con il territorio e far avvicinare le giovani generazioni alle nostre tradizioni».
