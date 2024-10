Jò a Jò, verso il tradizionale appuntamento coratino a Santa Lucia

Valorizzazione dei prodotti tipici della cucina tipica, tradizionale e contadina;

Valorizzazione dei prodotti tipici individuati tra quelli anche a marchio DOP e/o IGP;

Favorire la promozione degli operatori del settore enogastronomico e turistico (quali produttori, commercianti, ristoratori).

Associazione Turistica Pro Loco Quadratum

IBAN: IT82Y0538541470CC1040907640

Causale: Nome e Cognome e denominazione dell'attività seguito da Eventi 11 e 12 Dicembre 2024.

La Pro Loco Quadratum Corato in collaborazione con il Comune di Corato rende noto che. A tal proposito la Pro Loco Quadratum accoglie manifestazioni di interesse di espositori e produttori di genere alimentari e operatori della ristorazione.Possono presentare domanda di partecipazione Produttori, Commercianti, Ristoratori, Associazioni e Istituti Scolastici con l'apposita modulistica allegata al presente avviso, che rispettino i criteri di promozione e valorizzazione del prodotto tipico locale.Non possono presentare domanda attività non attinenti alla manifestazione e che non rientrino negli obiettivi del punto precedentemente descritto, ovvero valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali. L'accettazione della domanda di partecipazione è riservata a giudizio insindacabile della Pro Loco Quadratum.Le iniziative si svolgeranno su Corso Mazzini nei giorni 11 e 12 Dicembre con un programma di attività culturali ed enogastronomiche.L'organizzazione dispone di stand espositivi per lo svolgimento della manifestazione per un massimo di 20 stand richiudibili dalle dimensioni 4mt per 4mt che saranno disposti in serie solo ed esclusivamente su Corso Mazzini. Gli stand sono ad uso esclusivo di aziende, enti ed associazioni con la finalità di promuovere i prodotti tipici.Gli spazi sono dotati di chiusure laterali, allaccio elettrico, illuminazione. Il contributo per le due giornate è pari a 230,00 Euro.A ciascun partecipante sarà assegnato un numero corrispondente alla postazione.Obiettivi dell'iniziativa:Sono vietati la cessione e il subaffitto degli spazi espositivi anche se parziali e a qualsiasi titolo.La Pro Loco vigilerà sulla regolarità degli allestimenti e gli espositori dovranno provvedere alla rimozione di ogni eventuale difformità.Il Contributo per la prenotazione dello spazio dovrà essere versato entro due giorni dalla data di consegna del modulo di adesione, pena decadenza della priorità, attraverso bonifico bancario da versare a: