Inaugurata la tela di Luigi Basile nella Cappella del Cimitero

8 foto Gesù Cristo risorge sul mondo che volge

Non capita tutti i giorni che un'artista doni gratuitamente la propria opera alla città. Eppure,si è reso protagonista di questo gesto attraverso la donazione della sua opera d'arte "".Lo svelamento dell'opera è avvenuto oggi 28 marzo,, alla presenza di S. E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani – Barletta – Bisceglie, del Sindaco di Corato, Prof. Corrado De Benedittis, da don Gino Tarantini, Cappellano del Cimitero e dal Prof. Pasquale Pisani.Moderato dalla Prof.ssa Angela Paganelli, l'incontro è stato intervallato dagli interventi poetici di Federico Lotito, Luciana De Palma e Luisa Varesano, che ha dato voce anche ad alcuni componimenti di Graziella De Cillis.Come spiegato dal Prof. Pisani, un ausilio alla realizzazione è stato offerto dai testi evangelici e dalle immagini letterarie della resurrezione descritte ex post, che hanno permesso una libertà interpretativa maggiore. Quella di Basile è una figura avvolta da un manto bianco che inizia dal basso e si rivolge all'orizzonte aperto. Con le mani con i segni della crocifissione e le gambe in posizioni differenti per evidenziare l'idea dell'ascensione, la figura poggia su un vasto fondo colorato che esclude qualsiasi forma realistica riconoscibile.Un messaggio chiaro e di speranza in un luogo che rappresenta la fine della vita terrena: «La presenza di quest'opera è per ricordarci che siamo destinati alla resurrezione della carne», ha affermato S. E. Mons. Leonardo D'Ascenzo.L'opera rientra all'interno di unall'interno del tessuto urbano.