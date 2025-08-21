mon dascenzo min
Religione

Mons. Leonardo D’Ascenzo, in comunione con la chiesa in Italia, aderisce all’invito del Papa per la pace

L’Arcivescovo, facendo proprio l’appello del Papa, invita “ad aderire alla preghiera e al digiuno per invocare la pace

Corato - giovedì 21 agosto 2025
Al termine dell'Udienza Generale, Papa Leone XIV ha invitato "tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e preghiera, supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia e che asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti in corso".
La Chiesa in Italia aderisce a questo invito, chiedendo alle comunità ecclesiali di invocare il dono della riconciliazione per la nostra Terra che, ha sottolineato il Pontefice, "continua ad essere ferita da guerre in Terra Santa, in Ucraina, e in molte altre regioni del mondo". "Ci uniamo al pressante appello del Santo Padre: il perdurare di situazioni di violenza, odio e morte ci impegna a intensificare la preghiera per una pace disarmata e disarmante, supplicando la Beata Vergine Maria Regina della Pace di allontanare da ogni popolo l'orrore della guerra e di illuminare le menti di quanti hanno responsabilità politiche e diplomatiche", afferma il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI ricordando che "la pace non è un'utopia spirituale: è una via umile, fatta di gesti quotidiani, che intreccia pazienza e coraggio, ascolto e azione. E che chiede oggi, più che mai, la nostra presenza vigile e generativa (Leone XIV, Udienza ai Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, 17 giugno 2025).
L'Arcivescovo, facendo proprio l'appello del Papa, invita "ad aderire alla preghiera e al digiuno per invocare la pace, dono del Cristo Risorto agli uomini, e speranza del mondo ".
