Corato, tornare sui banchi… per costruirsi un futuro

C'è chi sogna qi cambiare vita, chi vuole rimettersi in gioco e chi, semplicemente, desidera trasformare una passione in lavoro. A Corato tutto questo è già realtà grazie al corso serale enogastronomico dell'Istituto Professionale "L. Tandoi", che registra un crescente interesse e può già contare su due classi, una seconda e una terza attive. Un segnale forte, che racconta di una scuola capace di intercettare i bisogni reali del territorio e di parlare anche agli adulti: il percorso è infatti rivolto a studenti maggiorenni, pensato per chi lavora o ha impegni familiari ma non vuole rinunciare alla propria formazione. Due gli indirizzi, concreti e immediatamente spendibili: cucina e sala. Due strade diverse ma unite da un obiettivo comune: entrare da protagonisti nel mondo della ristorazione, uno dei settori più dinamici e identitari del territorio.I punti di forza? Un approccio pratico e fortemente legato alla realtà. E una stretta connessione con il territorio. Non solo teoria ma esperienze dirette, laboratori e uscite didattiche che portano gli studenti a contatto con le eccellenze locali. Tra queste emblematica la recente visita ad Andria presso la storica azienda dolciaria Mucci, condivisa con i ragazzi del diurno: un momento di crescita, confronto e immersione concreta nel "saper fare". Il tutto in un contesto flessibile e attento alla persona, dove ogni studente viene seguito nel proprio percorso, valorizzando esperienze, competenze e aspirazioni. Una scuola che si adatta agli studenti, e non il contrario."Il serale è una delle esperienze più significative che stiamo vivendo – sottolinea il dirigente scolastico Francesco Catalano – è straordinario vedere adulti tornare a studiare con entusiasmo e determinazione. Questo indirizzo rappresenta una vera opportunità di riscatto e crescita, oltre che una risposta concreta alle esigenze del nostro territorio".L'istituto professionale Tandoi si conferma così una realtà viva e dinamica, capace di coniugare formazione e lavoro, tradizione e innovazione, offrendo percorsi che non restano sulla carta ma si traducono in opportunità reali. Le iscrizioni sono aperte fino a ottobre: il momento giusto per scegliere di investire su se stessi e dare una nuova direzione al proprio futuro. Perché, a volte, basta rimettersi in gioco per cambiare tutto.