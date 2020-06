L'essenziale è invisibile agli occhi. Buon Campo incontra l'Unione Italiana Ciechi

In Italia ci sono oltre 360 mila ciechi e oltre un milione e mezzo di ipovedenti: una delle categorie più fragili e a rischio sotto il profilo del mantenimento della distanza di sicurezza durante la Pandemia da Covid-19. È stato necessario per loro usare il tatto per restare in contatto con gli altri, pertanto le misure del governo adottate in fase 1 hanno causato molti disagi.Sarà questo il tema che tratteremo nell'appuntamento odierno di "BuonCampo incontra", in diretta alle ore 18.30, in cui dialogheremo con Luigi D'Onofrio, presidente dell'associazione U.I.C.I. sezione territoriale di Ruvo di Puglia e Corato, Giuseppe Simone UICI Bari.Ulteriori ospiti della diretta saranno: l'ASD UICI Bari, con cui approfondiremo il tema sport, specificatamente del calcio a 5 per Ciechi, e la Fondazione Vincenzo Casillo, nella figura della dr.ssa Cardenia Casillo con cui affronteremo il tema accessibilità e sostegno di alcune loro iniziative e progetti a favore dei Ciechi e Ipovedenti."L'essenziale è invisibile agli occhi" è la frase di un famoso libro di Antoine de Saint-Exupéry. La diretta sarà accessibile a sordi grazie alla presenza live dell'interprete Lis Graziana De Mola.