L'olio da cultivar "Coratina" aiuta a prevenire l'Alzheimer

è un ottimoA renderlo noto è stata la rivista scientifica" che, in una pubblicazione dello scorso 24 aprile, ha sottolineato glisu quattro importanti biomarcatori considerati i responsabili del danno cerebrale nella malattia dell'Alzheimer.Nello specifico gli studi si sono concentrati sumaggiormente diffusa, vale a dire la ", lavorata per l'occasione nelA far parte del team di ricerca ci sono anche alcune eccellenze italiane come il professore, neuropatologo all'Alzheimer's Center della Temple University di Philadelphia (Usa). Quest'ultimo, tra le personalità più autorevoli a livello mondiale nello studio di questa malattia neurodegenerativa, è stato il coordinatore dello studio che ha visto protagonisti anche un gruppo di ricerca delle, rappresentate rispettivamente dai professoriIl team di ricerca si è focalizzato sull', e poi allee.Secondo la ricerca i benefit dell'olio extravergine di oliva sulla salute del cervello si hanno con una sua assunzione quotidiana che sarebbe in grado di. Ancora, ulteriori studi preclinici, hanno dimostrato che la somministrazione di extravergine di oliva abbia anche effetti benefici sulla patologia cerebrale di vari modelli animali diLa novità dello studio è stata quella di studiare e approfondire l'effetto della somministrazione continuata di extravergine sulla espressione di vari marcatori della neuroinfiammazione in un cervello con morbo di Alzheimer. Per farlo è stato usato il M, un approccio analitico molto accurato che ha permesso di valutare gli(citochine, chemochine e alcuni dei loro recettori) nel cervello di un modello animale di malattia di Alzheimer.In sintesi dall'analisi è emerso chetenendo a bada i biomarcatori ritenuti responsabili della malattia e, agendo specificamente su quattro di considerati come responsabili del danno cerebrale nella malattia di Alzheimer, si sono potuti riscontrare i benefici della Coratina.