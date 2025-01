Corato protagonista a EVOLIO Expo: eccellenza e tradizione dell’olio EVO alla Fiera del Levante

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per far conoscere e valorizzare la produzione locale di olio extravergine di oliva

Dal 30 gennaio al 1° febbraio 2025, la città di Bari diventerà il fulcro del mondo dell'olio extravergine di oliva con EVOLIO Expo, l'evento dedicato alla cultura, alla qualità e all'innovazione dell'olio EVO. Anche il Comune di Corato parteciperà alla manifestazione con il proprio stand all'interno dell'area dedicata alle Città dell'Olio.Durante l'evento, il nostro Comune sarà protagonista di una serie di iniziative che metteranno in luce il valore dell'olio extravergine di oliva locale e il suo impatto sul territorio.In particolare, il programma prevede: da giovedì 30 gennaio a sabato 1 febbraio: lezione aperta e degustazione presso lo stand del Comune di Corato, a cura dell'IPC Tandoi di Corato.Venerdì 31 gennaio, ore 10:00-12:00: interviste presso lo stand del Comune di Corato, con la partecipazione dei produttori di Terre di Coratina, dell'Amministrazione comunale e di esperti del settore, a cura di ITET Tannoia.Sabato 1 febbraio, ore 16:30: presso la Sala Convegni di Città dell'Olio, seminario dal titolo "L'evoluzione della Coratina. Da prodotto agricolo a straordinario strumento di valorizzazione e promozione del territorio", con interventi del Sindaco, dell'Assessore, di Maria Rosa Arbore (Vicepresidente Terre di Coratina), Maurizio Pescari (giornalista e scrittore) e Barba Alfei (Capo Panel Asap).L'evento rappresenta un'occasione imperdibile per far conoscere e valorizzare la produzione locale di olio extravergine di oliva, promuovendo la cultura dell'olio di qualità e le eccellenze del nostro territorio.EVOLIO Expo è organizzato dalla Fiera del Levante, in collaborazione con Regione Puglia, PugliapromozioneAReT e Evolio Expo.