La Befana arriva in Piazza Sedile... nonostante il freddo

Social Video 2 minuti L'arrivo della Befana in piazza Sedile

Il vento e le basse temperature non hanno fermato l'entusiasmo della Pro Loco Quadratum e di tutti quei bambini intervenuti, insieme ai loro genitori, in Piazza Sedile per aspettare l'arrivo della Befana.La vecchina con le scarpe rotte e con la calza piena di dolci non ha tradito l'attesa e si è presentata per la gioia degli intervenuti.Una riuscita festa piena di gioia e allegria a cui è stato abbinato anche un momento di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente. Per il circolo di Legambiente l'occasione è stata propizia per una nuova tappa della "festa dell'albero" che si è declinata con la piantumazione di essenze di thuya e avviato il tesseramento per il nuovo anno sociale.La mattinata è stata animata dallo spettacolo dei Room to Play, "Storie a pedali" dal titolo "A ciascuno la sua befana".Con l'arrivo della Befana si chiudono le feste natalizie e si apre, per la Pro Loco, un nuovo capitolo: quello dell'organizzazione del Carnevale Coratino.Intanto riproponiamo uno dei momenti della mattinata, immortalato dagli stessi soci Pro Loco e reso disponibile sulla pagina Facebook dell'associazione.