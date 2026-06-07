La Camera Penale di Trani denuncia: “Violato il cuore del diritto di difesa”

La Camera Penale di Trani "Giustina Rocca" interviene con fermezza sui gravi episodi emersi nei procedimenti di Perugia e Napoli, definendoli una "ferita al diritto di difesa che riguarda l'intero Paese".La Giunta, presieduta dall'Avv. Luca Gagliardi, ha approvato una delibera durissima, nella quale si denuncia una deriva investigativa che mette in discussione principi fondamentali dello Stato di diritto.Secondo quanto riportato nel documento, a Perugia si sarebbe verificata una "sistematica e indiscriminata captazione dei colloqui tra detenuti e i propri difensori", protrattasi per sei mesi e coinvolgendo almeno quindici avvocati estranei alle indagini. Conversazioni che riguardavano "argomenti di natura strettamente difensiva, ivi incluse le strategie processuali", poi addirittura inserite nel materiale investigativo.Non meno grave il caso di Napoli, dove – come ricorda la Camera Penale partenopea – sarebbero state disposte attività di osservazione e intercettazione "nel luogo stesso di esercizio della funzione difensiva", nelle immediate adiacenze dell'aula di udienza, in violazione dell'art. 103 c.p.p.Per il presidente Avv. Luca Gagliardi, questi episodi non rappresentano affatto irregolarità isolate:"Non si tratta di incidenti, ma del segnale di una erosione sistematica delle garanzie che presidiano il diritto di difesa e la libertà dell'avvocato. Nessuna indagine può violare i luoghi sacri dell'attività difensiva senza minare la giustizia stessa."La Camera Penale di Trani sostiene la richiesta dell'Unione delle Camere Penali Italiane affinché le autorità competenti – incluso il CSM – accertino i fatti e assumano le necessarie iniziative disciplinari.Il silenzio istituzionale, si legge nella delibera, equivarrebbe a una "preoccupante ratifica di una palese violazione".Gagliardi ribadisce che il colloquio tra difensore e assistito è inviolabile per Costituzione, CEDU e codice di rito, e che la tutela del segreto professionale "non è un privilegio dell'avvocato, ma una garanzia del cittadino contro gli abusi del potere".La Camera Penale invita tutti gli iscritti a dichiarare in udienza la propria adesione all'astensione prevista per l'8–12 giugno e a partecipare alla manifestazione dell'11 giugno a Perugia.Inoltre, dispone che nei verbali delle udienze dal 25 maggio al 12 giugno venga inserita la dichiarazione:"I fatti di Perugia rappresentano una lesione intollerabile del diritto di difesa."La Giunta conclude riservandosi ulteriori iniziative per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla gravità delle violazioni denunciate.