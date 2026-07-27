Il sindaco di Corato festeggia i 100 anni della signora Maria Lobascio
Il messaggio di Corrado De Benedittis
Che bella la signora Maria Lobascio, ieri mattina, nel suo centesimo compleanno, insieme a suo figlio, ai nipoti, alla pronipote, alle ministre straordinarie dell'Eucarestia, al coinquilino del piano di sopra, alle signore che l'aiutano.
Che gioia vedere la bellezza e la forza della Comunità, cuore di una città.
Ricordando anche l'altro suo figlio, lo storico dirigente comunale Ing. Pinuccio Amorese, a Maria, l'abbraccio e gli auguri della Città di Corato.