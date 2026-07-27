Il Pendio
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Cultura

"Il Pendio", aperta la manifestazione di interesse per partecipare all'estemporanea di pittura

Call per gli artisti, ecco come partecipare

Corato - lunedì 27 luglio 2026 9.36 Comunicato Stampa
La Pro Loco Quadratum, in concomitanza con la storica mostra d'arte "Il Pendio", indice una selezione per l'ammissione di 10 artisti per la partecipazione all'estemporanea di pittura che si terrà il 28 agosto presso lo spazio antistante l'Info Point Turistico di Corato (Piazza Sedile).

La presente call è rivolta sia agli artisti partecipanti al concorso, sia agli artisti non partecipanti, di ogni età e provenienza. Per candidarsi è necessario inviare entro e non oltre il 01 Agosto all'indirizzo email info la seguente documentazione: una semplice dichiarazione di manifestazione di interesse a partecipare all'estemporanea, specificando dati anagrafici e contatti insieme a una breve biografia/portfolio. E' possibile allegare max 3 foto di opere personali e inviare il tutto all'indirizzo mail ilpendio@prolococorato.it

Se già candidati al premio "Il Pendìo" 2026 è sufficiente inviare una semplice dichiarazione di disponibilità all'indirizzo mail ilpendio@prolococorato.it

Ogni artista dovrà portare con sé tutto l'occorrente: tela, colori, pennelli, cavalletto ecc…

La partecipazione all'estemporanea è gratuita. La Pro Loco Quadratum provvederà a comunicare l'ammissione all'estemporanea di pittura.
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