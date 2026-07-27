icona x maturi
icona x maturi
Attualità

Domani torna "100x100 Maturi": a Molfetta le giovani eccellenze con Adrian Fartade

Al Gran Shopping la grande festa promossa dal Viva Network e dedicata ai neo-diplomati, con spazi dedicati a orientamento, divulgazione e lavoro

Corato - lunedì 27 luglio 2026 11.38
È tutto pronto per 100x100 Maturi 2026, la manifestazione ideata da InnovaNews con lo staff del gruppo Viva Network, in collaborazione con il Gran Shopping Molfetta, che domani, martedì 28 luglio, celebrerà gli studenti diplomati con il massimo dei voti provenienti da Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi.

L'appuntamento è nella piazza antistante l'ingresso principale del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, dove saranno premiati circa 260 studenti, tra diplomati con 100 e 100 e lode e ragazzi che riceveranno riconoscimenti speciali per percorsi di studio particolarmente esemplari, distinguendosi per merito, impegno e risultati conseguiti durante il proprio percorso scolastico.
Presenteranno la cerimonia sul palco Giancarlo Fiume, caporedattore della TGR Puglia, e Ida Vinella, caporedattrice del Viva Network.

L'evento, patrocinato dalla Regione Puglia e dai Comuni coinvolti, rappresenta oggi uno dei principali appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze scolastiche del territorio, grazie a una rete di istituzioni, imprese e realtà formative che hanno scelto di investire concretamente sui giovani.

A rendere ancora più prestigiosa l'edizione 2026 sarà la presenza di Adrian Fartade, divulgatore scientifico, autore e content creator tra i più seguiti in Italia sui temi dell'astronomia e dell'esplorazione spaziale. Con il suo intervento accompagnerà i ragazzi in un viaggio tra scienza, curiosità e futuro, raccontando come la passione possa trasformarsi in un percorso professionale.

L'edizione di quest'anno offrirà inoltre ai partecipanti occasioni concrete di orientamento e crescita. Nel solco della specializzazione post-diploma, l'Università LUM sarà presente con uno spazio dedicato alla presentazione della propria offerta formativa e riserverà ai diplomati alcuni omaggi esclusivi.

Per conoscere da vicino il mondo del lavoro, LUO offrirà ai ragazzi l'opportunità di mettersi alla prova, proponendo stage della durata di un mese ai primi 10 giovani che vorranno candidarsi: riproponendo l'iniziativa positiva della scorsa edizione, sarà una significativa opportunità di avvicinamento al mondo del lavoro.

Tra le novità dell'edizione 2026 anche la partecipazione della Polizia di Stato con il personale della Questura di Bari e delle componenti specialistiche con l'allestimento di uno spazio divulgativo in cui studenti e visitatori potranno conoscere da vicino il lavoro svolto dal personale della Polizia di Stato, scoprendo competenze, tecnologie e professionalità impiegate quotidianamente al servizio dei cittadini.

Fondamentale anche il contributo delle aziende partner che hanno creduto nel progetto e nella promozione del merito: Gran Shopping Mongolfiera, Caseificio Maldera, Farmacia Del Prete, Corgom, LUO e Contasudinoi, Università LUM Giuseppe Degennaro.

«100x100 Maturi è nato per premiare un risultato scolastico, ma rappresenta molto di più», spiegano gli organizzatori. «Vogliamo offrire ai ragazzi un'esperienza che metta in relazione merito, orientamento, lavoro e cittadinanza attiva. La straordinaria partecipazione di studenti, istituzioni e partner dimostra che investire nei giovani significa costruire il futuro del nostro territorio. Siamo orgogliosi di vedere crescere la manifestazione: attendiamo circa 260 studenti per l'edizione di quest'anno, insieme alle loro famiglie, ai docenti e ai rappresenti delle istituzioni e del mondo del lavoro e della formazione».

Programma

Martedì 28 luglio 2026
Ore 17.30 – Registrazione dei partecipanti
Ore 18.30 – Inizio della manifestazione e cerimonia di premiazione
Locandina x Maturi
Locandina x Maturi
  • Esami di maturità
Affidamenti diretti a Corato: presentata una mozione consiliare per più trasparenza e concorrenza
27 luglio 2026 Affidamenti diretti a Corato: presentata una mozione consiliare per più trasparenza e concorrenza
"Il Pendio ", aperta la manifestazione di interesse per partecipare all'estemporanea di pittura
27 luglio 2026 "Il Pendio", aperta la manifestazione di interesse per partecipare all'estemporanea di pittura
Altri contenuti a tema
Maturità 2026, le prime impressioni degli studenti di Corato Maturità 2026, le prime impressioni degli studenti di Corato I commenti a caldo degli studenti del Liceo Classico e Liceo Artistico
Una maturità… di famiglia Una maturità… di famiglia Al Federico II Stupor Mundi una mamma e suo figlio affrontano insieme l’esame di Stato
È il giorno della Maturità: ecco le tracce della prima prova Scuola e Lavoro È il giorno della Maturità: ecco le tracce della prima prova Al via la prima prova per oltre 524mila studenti italiani
Esami di maturità 2024, ecco le tracce Scuola e Lavoro Esami di maturità 2024, ecco le tracce Gli studenti avranno tempo fino alle ore 14 per completare la prima prova
Domani partono gli Esami di Stato 2024: è toto-traccia Scuola e Lavoro Domani partono gli Esami di Stato 2024: è toto-traccia Tante le ipotesi sul tavolo, dalla guerra all'intelligenza artificiale
Maturità 2023, le impressioni a caldo degli studenti post prima prova Scuola e Lavoro Maturità 2023, le impressioni a caldo degli studenti post prima prova Domani si replica con la seconda prova, quella di indirizzo
Esami di maturità 2023, ecco tutte le novità e i chiarimenti sulle tre prove Scuola e Lavoro Esami di maturità 2023, ecco tutte le novità e i chiarimenti sulle tre prove Il ministero dell'istruzione ha diffuso una nota per spiegare le modalità di svolgimento
Esami di maturità 2023, si tornerà alle regole pre-Covid: le ultime Scuola e Lavoro Esami di maturità 2023, si tornerà alle regole pre-Covid: le ultime Il ministro Valditara annuncia una circolare per spiegare come avverrà la prova orale
Il sindaco di Corato festeggia i 100 anni della signora Maria Lobascio
27 luglio 2026 Il sindaco di Corato festeggia i 100 anni della signora Maria Lobascio
Incidente nella notte tra Corato e Trani: tre feriti, uno in codice rosso
26 luglio 2026 Incidente nella notte tra Corato e Trani: tre feriti, uno in codice rosso
Il Corato Calcio scende in piazza dopo la rinuncia al Campionato
26 luglio 2026 Il Corato Calcio scende in piazza dopo la rinuncia al Campionato
La Murgia raccontata ai ragazzi: a Corato arriva "Viaggio con un topolino impertinente " di Cosimo Forina
26 luglio 2026 La Murgia raccontata ai ragazzi: a Corato arriva "Viaggio con un topolino impertinente" di Cosimo Forina
La voce dei ragazzi e il peso delle ombre: quando il rap diventa un messaggio che non è solo musica
26 luglio 2026 La voce dei ragazzi e il peso delle ombre: quando il rap diventa un messaggio che non è solo musica
Capriati e Lagioia confessano dal carcere: «Abbiamo ucciso noi Filippo Scavo»
25 luglio 2026 Capriati e Lagioia confessano dal carcere: «Abbiamo ucciso noi Filippo Scavo»
Rubano un'auto a Corato, ma poi si schiantano. Ladri in fuga
24 luglio 2026 Rubano un'auto a Corato, ma poi si schiantano. Ladri in fuga
Archeoclub d'Italia APS: costituito il nuovo Comitato regionale della Puglia
24 luglio 2026 Archeoclub d'Italia APS: costituito il nuovo Comitato regionale della Puglia
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.