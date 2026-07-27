Domani torna "100x100 Maturi": a Molfetta le giovani eccellenze con Adrian Fartade

È tutto pronto per 100x100 Maturi 2026, la manifestazione ideata da InnovaNews con lo staff del gruppo Viva Network, in collaborazione con il Gran Shopping Molfetta, che domani, martedì 28 luglio, celebrerà gli studenti diplomati con il massimo dei voti provenienti da Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi.L'appuntamento è nella piazza antistante l'ingresso principale del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, dove saranno premiati circa 260 studenti, tra diplomati con 100 e 100 e lode e ragazzi che riceveranno riconoscimenti speciali per percorsi di studio particolarmente esemplari, distinguendosi per merito, impegno e risultati conseguiti durante il proprio percorso scolastico.Presenteranno la cerimonia sul palco, caporedattore della TGR Puglia, e, caporedattrice del Viva Network.L'evento, patrocinato dalla Regione Puglia e dai Comuni coinvolti, rappresenta oggi uno dei principali appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze scolastiche del territorio, grazie a una rete di istituzioni, imprese e realtà formative che hanno scelto di investire concretamente sui giovani.A rendere ancora più prestigiosa l'edizione 2026 sarà la presenza di Adrian Fartade, divulgatore scientifico, autore e content creator tra i più seguiti in Italia sui temi dell'astronomia e dell'esplorazione spaziale. Con il suo intervento accompagnerà i ragazzi in un viaggio tra scienza, curiosità e futuro, raccontando come la passione possa trasformarsi in un percorso professionale.L'edizione di quest'anno offrirà inoltre ai partecipanti occasioni concrete di orientamento e crescita. Nel solco della specializzazione post-diploma, l'Università LUM sarà presente con uno spazio dedicato alla presentazione della propria offerta formativa e riserverà ai diplomati alcuni omaggi esclusivi.Per conoscere da vicino il mondo del lavoro, LUO offrirà ai ragazzi l'opportunità di mettersi alla prova, proponendo stage della durata di un mese ai primi 10 giovani che vorranno candidarsi: riproponendo l'iniziativa positiva della scorsa edizione, sarà una significativa opportunità di avvicinamento al mondo del lavoro.Tra le novità dell'edizione 2026 anche la partecipazione della Polizia di Stato con il personale della Questura di Bari e delle componenti specialistiche con l'allestimento di uno spazio divulgativo in cui studenti e visitatori potranno conoscere da vicino il lavoro svolto dal personale della Polizia di Stato, scoprendo competenze, tecnologie e professionalità impiegate quotidianamente al servizio dei cittadini.Fondamentale anche il contributo delle aziende partner che hanno creduto nel progetto e nella promozione del merito: Gran Shopping Mongolfiera, Caseificio Maldera, Farmacia Del Prete, Corgom, LUO e Contasudinoi, Università LUM Giuseppe Degennaro.«100x100 Maturi è nato per premiare un risultato scolastico, ma rappresenta molto di più», spiegano gli organizzatori. «Vogliamo offrire ai ragazzi un'esperienza che metta in relazione merito, orientamento, lavoro e cittadinanza attiva. La straordinaria partecipazione di studenti, istituzioni e partner dimostra che investire nei giovani significa costruire il futuro del nostro territorio. Siamo orgogliosi di vedere crescere la manifestazione: attendiamo circa 260 studenti per l'edizione di quest'anno, insieme alle loro famiglie, ai docenti e ai rappresenti delle istituzioni e del mondo del lavoro e della formazione».ProgrammaMartedì 28 luglio 2026Ore 17.30 – Registrazione dei partecipantiOre 18.30 – Inizio della manifestazione e cerimonia di premiazione