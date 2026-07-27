Affidamenti diretti a Corato: presentata una mozione consiliare per più trasparenza e concorrenza

Trasparenza, concorrenza e programmazione al centro dell'azione amministrativa a Corato. Il gruppo di consiglieri comunali d'opposizione Giulia Tandoi (Direzione Corato), Fabio Quinto (Direzione Corato), Filippo Tatò (Direzione Corato), Gaetano Nesta (Fratelli d'Italia), Nica Testino (Nuova Umanità), Francesco Caputo (Zona Comune), Vincenzo Mastrodonato (Zona Comune) e Pietro Zona (Zona Comune), ha presentato una mozione ufficiale per regolamentare e disciplinare il ricorso agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture.Di seguito l'allegato della mozione