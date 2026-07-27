Palazzo di Città Corato. <span>Foto Ida Vinella</span>
Palazzo di Città Corato. Foto Ida Vinella
Politica

Affidamenti diretti a Corato: presentata una mozione consiliare per più trasparenza e concorrenza

Firmata dai consiglieri dei gruppi di opposizione

Corato - lunedì 27 luglio 2026 11.37
Trasparenza, concorrenza e programmazione al centro dell'azione amministrativa a Corato. Il gruppo di consiglieri comunali d'opposizione Giulia Tandoi (Direzione Corato), Fabio Quinto (Direzione Corato), Filippo Tatò (Direzione Corato), Gaetano Nesta (Fratelli d'Italia), Nica Testino (Nuova Umanità), Francesco Caputo (Zona Comune), Vincenzo Mastrodonato (Zona Comune) e Pietro Zona (Zona Comune), ha presentato una mozione ufficiale per regolamentare e disciplinare il ricorso agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture.

Di seguito l'allegato della mozione
Mozione "Affidamenti di Lavori e fornitura di beni e servizi per il comune di Corato"Documento PDF
  • Comune di Corato
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