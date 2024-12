La Cena di Natale dell’Oriani - Tandoi: un exploit di emozioni 

Nella splendida e suggestiva cornice della location Corte Bracco dei Germani, si è svolta la tradizionale Cena di Natale dell'IISS Oriani-Tandoi di Corato.Un momento, sempre ricco di emozioni, in cui tutta la comunità scolastica si riunisce per condividere la magia che nasce dallo stare insieme in armonia e spensieratezza. Un'occasione speciale che vede dirigenza, docenti, alunni, nuovi ed ex, componenti della segreteria e collaboratori stringersi in un abbraccio educativo che va ben oltre la semplice didattica e il rispetto delle regole, ma che sconfina nel campo dei sentimenti, delle relazioni costruite con impegno, sacrificio e pazienza.La Cena di Natale, tradizione consolidata promossa dall'alberghiero "Tandoi", diventa una vera e propria lezione di vita, durante la quale i frammenti dell'esistenza, posti spesso in dubbio dagli alunni, trovano la giusta collocazione nella danza dei perché sulla vita e, soprattutto, sulla scuola.Merito della messa in opera, in un contesto reale, dei tanti laboratori di cucina, pasticceria, sala e accoglienza dell'alberghiero dell'Istituto Professionale "Tandoi": gli alunni, sotto la supervisione dei docenti di indirizzo, hanno cucinato, a fianco di rinomati professionisti, vere e proprie prelibatezze; hanno servito i piatti con maestria e si sono occupati della mescita del vino con grande scrupolo e attenzione nei confronti dei commensali; altri hanno gestito l'accoglienza come veri esperti del settore.Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo indescrivibile di orgoglio e soddisfazione di docenti, genitori ed ex alunni, che non hanno mai smesso di apprezzare l'atmosfera di gioia, serenità e familiarità che contraddistingue la comunità scolastica."È stata una serata all'insegna della convivialità e serenità - ha dichiarato il Dirigente scolastico, il prof. Francesco Catalano -, in cui non sono mancati momenti di grande emozione e intensa partecipazione.Colgo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti e porgere loro i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo".Le iniziative natalizie dell'Istituto Professionale "Tandoi" (indirizzo enogastronomico e servizi per la sanità e l'assistenza sociale) non sono terminate. Per avere informazioni su eventi e giornate dedicate agli OPEN DAYS è opportuno seguire le comunicazioni pubblicate sui social Facebook e Instragram @ipctandoicorato.