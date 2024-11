Fondo per la Lettura, tra i beneficiari l'istituto "Oriani- Tandoi" di Corato

Una notizia bellissima ha visto protagonista pochi giorni fa la comunità scolastica dell' "Oriani-tandoi" di Corato: anche quest'anno, infatti, l'Istituto risulta, insieme all'IC "F. Cifarelli-L. Santarella- C. Battisti" , tra quanti beneficeranno deimessi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.Detto fondo è stato promosso a partire dal 2018 "nell'intento di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche scolastiche" ed è "destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche scolastiche".Da tre anni, esattamente da quando la biblioteca d'Istituto è stata riaperta e informatizzata, l' "Oriani-Tandoi" presenta progetti di riqualificazione e aggiornamento degli ambienti e del patrimonio librario della biblioteca stessa e ogni anno gli sforzi posti in essere dal Dirigente Scolastico, prof. Francesco Catalano, e dai docenti sono stati premiati.Grazie a tali finanziamenti è stato possibile acquistare sia nuovi arredi, più moderni e funzionali, sia nuovi libri, in coerenza con le esigenze, le richieste e i gusti letterari degli utenti più giovani.Non sono mancati anche incontri con gli autori, pomeriggi di approfondimento e letture ad alta voce.Grazie anche al Fondo per la Lettura, la biblioteca scolastica sta diventando un punto di riferimento culturale della comunità e luogo frequentato e vissuto dagli studenti del Liceo "Oriani" e dell'IPC "Tandoi".Chi voglia visitare virtualmente la biblioteca "Oriani-Tandoi", potrà farlo accedendo al seguente link: https://www.orianitandoi.it/biblioteca-scolastica/