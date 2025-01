All’IPC Tandoi arriva un’importante novita’: dal prossimo anno sara’ attivo il percorso 4+2 di enogastronomia

L'Istituto Professionale "Tandoi" aderisce alla sperimentazione promossa dal Ministero dell'Istruzione per la riforma nazionale della filiera tecnica e sperimentale, con l'attivazione del corso 4+2 di Enogastronomia già dal prossimo anno scolastico. Decisione che conferma, ancora una volta, la capacità del Tandoi di innovare la propria offerta educativa e formativa, rispondendo alle esigenze del sistema professionale italiano.Percorso fortemente voluto dal Dirigente scolastico, il prof. Francesco Catalano, che ha colto nella sperimentazione l'opportunità di coniugare i bisogni formativi del settore enogastronomico con la crescente richiesta di personale sempre più qualificato, nonché il desiderio di molti ragazzi di entrare prima e meglio nel mondo del lavoro.Con il percorso 4+2 l'alunno consegue il diploma in soli 4 anni, con la possibilità di perfezionare la propria formazione con un corso di alta specializzazione negli ITS Academy. L'alunno può decidere anche di spendere le competenze acquisite nei 4 anni direttamente nel mondo del lavoro oppure iscriversi all'Università. "Si tratta di un percorso formativo rivoluzionario, con un elevato livello di innovazione didattica - dichiara il Dirigente, il prof. Catalano, - che mira a creare professionisti di alto profilo che possano accedere in maniera rapida e proficua nel mondo del lavoro, dando un valido contributo alla crescita economica del nostro territorio".Elementi chiave della sperimentazione sono le attività pratiche e laboratoriali, le esperienze lavorative con le aziende partner - che partecipano attivamente nella formazione degli studenti - il potenziamento delle competenze richieste dalle discipline scientifiche, le cosiddette STEM, e dalle lingue straniere attraverso la metodologia CLIL.L'approvazione del corso sperimentale 4+2 segue un altro grande traguardo raggiunto dall'IPC Tandoi: l'attivazione, a partire dall'a.s. 2025/26, del corso serale di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera. Un'occasione per chi desidera conseguire il diploma alberghiero e aprire nuove prospettive professionali o personali.Durante gli Open Day del 23 gennaio, dalle 17:00 alle 19:00, del 2 febbraio, dalle 10:30 alle 12:30 e l'Open Night del 7 febbraio, dalle 19:00 alle 22:00, il dirigente scolastico e il team di docenti saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni relative al nuovo percorso 4+2, ai programmi formativi, ai quadri orari e al ventaglio di opportunità offerte da un istituto sempre all'avanguardia, come quello dell'IPC Tandoi.Si ricorda che è possibile iscriversi al nuovo anno scolastico direttamente presso l'Istituto, in via Andria 44 a Corato, in orario antimeridiano, dal lunedì al sabato, e dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano, dalle 16:00 alle 18:00.Contatti:Telefono: 080 8723997 – 080 8721047 / Email: BAIS054008@istruzione.it /Sito web: www.orianitandoi.it /Social Media @ipctandoicorato