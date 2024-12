La Chiesa "S. Maria Maggiore" e' la chiesa coratina per ottenere l’indulgenza durante l'Anno Santo

Domenica 29 dicembre 2024, Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, alle ore 16.30, il nostro Arcivescovo, Mons. Leonardo D'Ascenzo, presiederà la solenne apertura dell'Anno Giubilare con la celebrazione della santa messa nella Basilica Cattedrale di Trani.In un' apposita comunicazione ai presbiteri e ai diaconi a cura dell'Ufficio Liturgico Diocesano si legge che «lo svolgimento del rito si articolerà in tre momenti: la collectio ("raduno") presso la chiesa di San Giovanni - il pellegrinaggio verso la Cattedrale, segno del cammino di speranza del popolo pellegrinante dietro la croce di Cristo. La croce che aprirà il pellegrinaggio sarà il "Crocifisso di Colonna", effige legata alla devozione e alla pietà del popolo - l'ingresso nella Cattedrale e celebrazione dell'Eucaristia. La celebrazione eucaristica costituisce il vertice del Rito di apertura dell'Anno Giubilare, durante la quale ci sarà il rito della memoria del Battesimo e la benedizione delle famiglie». Pertanto, prosegue la missiva, «per tale circostanza si invitino i fedeli, in modo particolare le famiglie, a partecipare alla celebrazione della Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Al termine della celebrazione l'Arcivescovo invocherà la benedizione su di esse».Quanto All'Anno Giubilare in Arcidiocesi, alcuni giorni addietro, l'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo ha inviato alla comunità diocesana un lettera che si apre con l'evidenziazione dell'orizzonte valoriale e ideale che fa da sfondo all'evento giubilare: «l'Anno Giubilare indetto da Papa Francesco per il 2025 dal titolo "Pellegrini di Speranza" è l'invito, in un mondo spesso segnato da sofferenze e divisioni, a riscoprire la bellezza della speranza cristiana, quella speranza che non delude perché fondata sull'Amore fedele di Dio. Il Giubileo è l'occasione di Grazia per sperimentare la gioia del tornare a Dio, dell'appartenere alla Chiesa, dello sperare insieme a tutta l'umanità un mondo nuovo, più giusto e più fraterno».La missiva dell'Arcivescovo prosegue affermando che «Uno degli aspetti centrali del Giubileo è sicuramente il Pellegrinaggio, simbolo profondo del "santo viaggio" del nostro cammino di fede (cf Sal 84).Con grande gioia vi annuncio che sabato 22 marzo vivremo il pellegrinaggio giubilare diocesano a Roma a cui siamo tutti invitati. Nei prossimi giorni riceverete le necessarie indicazioni.In questo tempo siamo chiamati a compiere insieme il nostro viaggio verso la Porta Santa come cammino di speranza con la preparazione spirituale e la realizzazione di concreti segni di speranza, veri e propri gesti concreti di solidarietà e attenzione ai poveri, individuati grazie al contributo dei Consigli Pastorali Zonali. Ecco, dunque, le tappe che percorreremo:Apertura dell'Anno Giubilare in Diocesi, domenica della Santa Famiglia, 29 dicembre 2024 alle ore 17.00 in Cattedrale a Trani.Catechesi in ciascuna parrocchia durante il tempo di Avvento per approfondire il significato del Giubileo.Liturgia penitenziale e celebrazione del sacramento della Riconciliazione a livello cittadino in Quaresima, esperienza della misericordia del Padre: 6 marzo (Margherita di Savoia), 7 marzo (San Ferdinando di Puglia), 10 marzo (Barletta), 11 marzo (Trani), 12 marzo (Bisceglie), 13 marzo (Trinitapoli), 14 marzo (Corato).Benedizione dei partecipanti al pellegrinaggio giubilare diocesano in Cattedrale a Trani, lunedì 17 marzo, per affidare al Signore il nostro cammino.Veglia giubilare diocesana di Pentecoste, sabato 7 giugno, per invocare la luce della speranza.Chiusura dell'Anno giubilare in Diocesi, domenica 28 dicembre 2025».Mons. D'Ascenzo conclude: «Sono certo che il Giubileo del 2025 sarà per tutti noi un'occasione di rinnovamento spirituale, di riconciliazione e di pace. Camminiamo insieme come pellegrini di speranza, con lo sguardo fisso su Gesù, nostra gioia e nostra speranza. Non lasciamo che questo tempo di grazia passi invano, ma accogliamolo con cuore aperto e disponibile.Vi affido tutti alla protezione materna della Vergine Maria, pellegrina nella fede, e invoco su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie e Comunità la benedizione di Dio».Le chiese giubilari in Arcidiocesi sono:Basilica Cattedrale "S. Maria Assunta" in Trani, chiesa madre di tutti i fedeli dell'Arcidiocesi;Chiesa "Beata Maria Vergine del Carmine" in Trani;Basilica Concattedrale -S. Maria Maggiore" in Barletta;Santuario "Maria SS. dello Sterpeto" in Barletta;Basilica Concattedrale "S. Pietro" in Bisceglie;Chiesa "S. Maria Maggiore" (Chiesa Matrice) in Corato;Parrocchia Santuario "SS. Salvatore" in Margherita di Savoia;Parrocchia "S. Stefano" in Trinitapoli;Parrocchia -Beata Maria SS. del Rosario" in S. Ferdinando di Puglia.