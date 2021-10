La comunità ecclesiale diocesana a convegno

La comunità ecclesiale diocesana a metà ottobre si appresta a vivere un evento, che si snoderà in tre appuntamenti, che segnerà il percorso da perseguire nell'anno pastorale 2021/2022 appena cominciato.E' già in atto l'attività di preparazione che vede coinvolti il consiglio pastorale e relativa segreteria, gli uffici diocesani, le parrocchie, le diverse realtà ecclesiali.Si tratta di un evento molto atteso, di cui si parla da qualche mese, non ultimo in occasione della giornata diocesana del quotidiano "Avvenire", sulla pagina dell'edizione del 3 ottobre. Qui, l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo ha dapprima richiamato il cammino perseguito nel passato anno pastorale 2020/2021, durante il quale, come ormai noto, la riflessione delle 66 parrocchie – assieme ai movimenti, associazioni e gruppi – ha ruotato attorno alla priorità "Chiesa povera per i poveri: comunione con il fratello/sorella": «Ci apprestiamo a vivere la seconda priorità, che ci impegnerà nel futuro immediato: "Famiglie e giovani protagonisti: comunione con la Parola", sulla quale tante sono le sollecitazioni offerteci dal citato documento; ma desideriamo ulteriormente confrontarci su di esso attraverso un momento di incontro e riflessione che vivremo il 15-16 ottobre con un convegno pastorale diocesano».Don Sergio Pellegrini, Vicario Generale, sempre nella citata pagina, riferendosi alle due giornate del convegno pastorale del 15 e 16 ottobre, ha affermato che «partendo dall'esperienza vissuta, si punta ad individuare quei semi di speranza che il protagonismo delle famiglie e dei giovani possono offrire alla comunità dei credenti e alla società civile».«In questo percorso - sottolinea Don Vincenzo de Ceglie, Vicario Episcopale per la pastorale - non possiamo che rileggere ogni storia vocazionale di famiglie e giovani alla luce dell'ascolto della Parola di Dio. Gli orientamenti indicano anche due obiettivi concreti e verificabili: da un lato un percorso diocesano per la preparazione all'accompagnamento che coinvolga preti, diaconi, religiosi, religiose e laici per aiutare ogni realtà ecclesiale ad essere attenta e accogliente; dall'altro, nel concreto di ogni parrocchia, gruppo e realtà ecclesiale si propone altresì di "stringerci intorno ai bisogni, ai desideri, alle difficoltà, ai traguardi raggiunti, ai fallimenti, alla storia passata e presente, alla vita quotidiana di ogni giovane o famiglia"».Quanto al terzo e ultimo degli appuntamenti, previsto alle 16.30 di domenica 17 ottobre con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo, Don Sergio Pellegrini ricorda che «si aprirà anche nella nostra diocesi la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi dal titolo "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione". L'evento, che contemporaneamente sarà celebrato in tutte le diocesi del mondo, nel nostro caso si unisce alla Festa della Chiesa diocesana nell'anniversario della dedicazione della Basilica Cattedrale di Trani.I sacerdoti, diaconi, religiosi/e, operatori pastorali, che si sono iscritti online potranno partecipare al Convegno in piena osservanza delle norme anticovid, esibendo il green pass. Per info www.trani.chiesacattolica.itProgramma del Convegno Pastorale:Famiglia e Giovani Protagonisti: Comunione con la ParolaVenerdì 15 ottobre 2021, ore 19.30 – 22.00Trani, Cattedrale – Parrocchia Spirito Santo – Parrocchia San Magno Vescovo e MartireDiretta televisiva su Easy Tv, canale 190 e relativi social – sui social diocesani (web tv del sito diocesano, youtube, facebook)Relatori:Nicola Stufano – Rosalia Valerio,Vice direttori Pastorale familiare diocesi di bariGianmarco Convertino – Annalisa Matino,Vice presidente Giovani Ac di BrindisiSabato 16 ottobre 2021, ore 15.45 – 18.00LaboratoriDomenica ore 16.30 – Cattedrale di TraniCelebrazione eucaristica della Festa della Chiesa Diocesana e di apertura del Sinodo Diocesano.Diretta streaming sui social diocesani (web tv del sito diocesano, youtube, facebook)