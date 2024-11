La coratina Luciana de Palma pubblicherà un libro su Virgina Woolf

Il 29 novembre sarà pubblicato il lavoro critico della coratina Luciana De Palma dal titolo 'Virginia Woolf - le parole, il tempo, la visione' (Qed ed).Esaminando tre romanzi della scrittrice inglese, Luciana De Palma ne dimostra la grandezza dal punto di vista linguistico, artistico e culturale. Stravolgendo le precedenti soluzioni stilistiche, Woolf ha continuato a sfidare le convenzioni letterarie in cerca di un punto di congiunzione quanto più possibile solido e onesto tra la realtà vissuta e quella raccontata.Nelle pagine di questo libro si mette in luce l'evoluzione della parola che da iniziale strumento espressivo diventa luogo di rivoluzione, scoperta e prospettiva di visioni complesse in cui l'esistenza possa essere colta nella sua dinamica essenza. Autrice di romanzi, libri di poesie e recensioni, Luciana De Palma in dialogo con Mariella Sivo presenterà il suo nuovo libro il giorno 4 dicembre, ore 18.30, presso Libreria Liber UBIK, Corso Garibaldi, 72, Corato.