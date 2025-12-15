T come TANNOIA, T come TRADIZIONE, T come TEATRO

Il teatro è da sempre un luogo privilegiato in cui l'umanità si specchia, si racconta e si riconosce. È lo spazio dell'incontro, della parola che prende vita, delle emozioni che diventano racconto condiviso. In un'epoca in cui tutto sembra correre veloce e frammentarsi, il teatro resta una delle poche arti capaci di restituire unità all'esperienza umana: mette in dialogo passato e presente, illumina il reale attraverso l'immaginazione, costruisce comunità.Da questa consapevolezza nasce "QUESTO SPETTACOLO S'HA DA FARE", esito finale del Progetto TANNOIA Piano Estate 2024-2025 – Modulo "Il Tannoia in scena", sviluppato presso la sede di Corato, promosso dal Dirigente Scolastico prof. Luigi Melpignano, con la guida dell'esperta prof.ssa Antonella Cappelli e della tutor prof.ssa Rosanna Falco.Lo spettacolo andrà in scena venerdì 19 dicembre 2025, presso il Teatro Comunale di Corato.L'idea di fondo è tanto semplice quanto potente: mettere a confronto il Seicento manzoniano con il "presente 4.0". Due mondi lontani nei costumi e nel linguaggio, ma sorprendentemente vicini nelle dinamiche umane.Il passato è quello immortalato dal Manzoni ne "I promessi sposi", romanzo in cui amori ostacolati, ingiustizie, tradimenti e persino una pandemia – la peste del 1630 – incombono sui protagonisti.Il presente è quello vissuto ogni giorno dai ragazzi della cosiddetta Generazione Z, anch'essi alle prese con sentimenti contrastati, amicizie che si spezzano, difficoltà sociali, ombre e luci della contemporaneità… e sì, anche con una pandemia che ha segnato la loro crescita e la loro percezione del mondo.Ciò che unisce questi due piani temporali, come un filo rosso indissolubile, è l'AMORE.Ancora una volta l' ITET"Tannoia", con lungimiranza, ha riconosciuto l'immenso valore pedagogico del teatro, capace di sviluppare competenze fondamentali. Gli studenti hanno lavorato con dedizione, scoprendo che fare teatro significa impegnarsi, ascoltare, immedesimarsi nell'altro; significa crescere."QUESTO SPETTACOLO S'HA DA FARE" non è soltanto un omaggio a Manzoni né soltanto una fotografia della società di oggi. È un ponte tra generazioni, un atto d'amore verso il teatro e verso la formazione dei giovani. È la dimostrazione che, quando la scuola sceglie di investire nella cultura, i ragazzi rispondono con entusiasmo, intelligenza e profondità.Il sipario del Teatro Comunale di Corato si alzerà il 19 dicembre, alle ore 20.00, ma ciò che questi giovani porteranno in scena è già, a suo modo, un piccolo successo: la consapevolezza che il teatro non è solo spettacolo, ma "vita che si fa racconto".