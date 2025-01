Presentazione dei percorsi quadriennali al Tannoia

Il Tannoia è orgoglioso di presentare i due percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale 4+2, approvati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito:Agraria, Agroalimentare e Agroindustria per la sede di Corato e Turismo per la sede di Ruvo.Un evento di lancio ricco di informazioni e opportunità, quello tenutosi questa sera nell'Auditorium della sede di Corato del nostro Istituto.Nel coso della presentazione ufficiale sono stati illustrati:* i piani di studio e degli sbocchi professionali,*i docenti esperti e le aziende del settore, come la Casillo Spa società Benefit e l'Apulia hotel per il turismo.* la coprogettazione con gli Its Academy Agripuglua e Its Academy della Puglia per il Turismo con i quali abbiamo stretto partenariati.La dirigente scolastica, prof. Ssa Nunzia Tarantini, ha ribadito il forte valore formativo di questi percorsi e la sfida alla quale la scuola è chiamata cogliere rimodulando i curricula per formare figure professionali in continua evoluzione.Anche il Sindaco di Corato, prof C. De benedittis augura buon lavoro alla comunità scolastica del Tannoia da sempre punto di riferimento per il territorio nella formazione di persone e cittadini prima che di professionisti preparati e competitivi.