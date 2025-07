ITET Tannoia, il saluto della dirigente Nunzia Tarantini: «Ho fatto il mio dovere con spirito di servizio»

Un saluto caloroso è stato rivolto mercoledì scorso, 9 luglio, a, dirigente scolastica dell'di Corato, con sede succursale a Ruvo di Puglia, per aver concluso la sua carriera professionale.Circondata dall'affetto e dalla stima di studenti, docenti, personale ATA e genitori, l'evento è stato presenziato anche dal sindaco di Coratodi Ruvoe il comandante della stazione dei Carabinieri Luogotenente Francesco Dimiccoli .Tutti i presenti si sono uniti in un abbraccio collettivo verso Tarantini, apprezzata nel panorama coratino e ruvese per l'autorevolezza e il carisma della sua figura.Si riparte, dunque, verso un lido di serenità con nuovi orizzonti e prospettive inedite, con la determinazione di coltivare la realizzazione di molteplici progetti.«Si chiude una fase della mia vita. Ho lavorato in questa scuola con passione e con amore. Spero che questo sia stato percepito dalla comunità scolastica. Ritengo di aver fatto il mio dovere, il mio servizio» ha dichiarato la dirigente ai microfoni del Viva Network.Con umiltà e fermezza ha descritto il suo percorso impiegando tre parole chiave: «cura, passione e disponibilità».«Il mio augurio a tutta la comunità scolastica è quello di un futuro grande per una scuola grande come il Tannoia» ha concluso Tarantini con una visibile emozione.