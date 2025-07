La comunità scolastica dell'I.T.E.T. "Tannoia" abbraccia con affetto la Dirigente Scolastica Prof.ssa Nunzia Tarantini

La comunità scolastica dell'I.T.E.T. "Padre A.M. Tannoia" di Corato si prepara a vivere un momento di profonda stima e gratitudine, rivolgendo un affettuoso saluto alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Nunzia Tarantini.Questo incontro, ben oltre la formalità di un commiato, vuole essere un caldo abbraccio collettivo da parte di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare e crescere sotto la sua guida.L'appuntamento è fissato per domani 9 luglio alle ore 18:30, presso la Sala Convegni dell'I.T.E.T. "Tannoia" nella sede di Corato.Saranno presenti al completo tutte le componenti della scuola – studenti, docenti, personale ATA, genitori – uniti nel desiderio di testimoniare l'affetto e la profonda stima per la Prof.ssa Tarantini.La Dirigente Tarantini, nel corso del suo mandato, ha saputo infondere nell'istituto una visione educativa illuminata e un'instancabile dedizione.La sua presenza è stata un faro, un esempio tangibile di professionalità, empatia e lungimiranza.Ha costruito un ambiente accogliente e stimolante, valorizzando il potenziale di ogni studente e sostenendo il corpo docente e il personale con un impegno costante.Il suo approccio umano e la sua capacità di creare un vero senso di comunità lascia un'impronta indelebile, rendendola un punto di riferimento non solo professionale ma anche umano.Questo evento rappresenta un'occasione speciale per ringraziare la Prof.ssa Tarantini per gli anni dedicati all'I.T.E.T. "Tannoia", per la passione profusa e per il segno positivo che ha impresso nella vita di ciascuno.Un momento per celebrare non solo la figura istituzionale, ma la persona che, con la sua guida, ha contribuito a formare generazioni e a rendere la scuola un luogo di vera crescita e di valori condivisi.