Nominata la reggenza dell'ITET Tannoia di Corato: dirigenza a Luigi Melpignano, del Ferraris di Molfetta

Sarà Luigi Melpignano, attualmente preside dell'istituto di istruzione superiore Ferraris di Molfetta, il nuovo reggente nella dirigenza dell'ITET Tannoia di Corato. Nei 12 istituti pugliesi privi di dirigente scolastico, la direzione dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia ha assegnato gli incarichi di reggenza a dirigenti titolari già di altre scuole, che quindi dovranno dividersi tra due istituti, quella di titolarità e quella in reggenza. Tra questi, anche l'istituto di Corato, dopo la conclusione della carriera da dirigente della preside Nunzia Tarantini."Così facendo – è la considerazione di Gianni Verga, segretario generale della Uil Scuola Puglia – si mette a rischio la gestione delle scuole, già di per sé diventata complessa".Oltre all''ITET Tannoia di Corato altri 11 istituti sono stati interessati dalle nomine: si tratta di 'IT Nervi Galilei di Altamura (Giuseppe Verni), il Liceo Majorana di Putignano (Margherita Manghisi), l'IISS Pertini-Anelli-Pinto di Turi (Maria Morisco), l'IC De Amicis-Giovanni XXIII di San Ferdinando di Puglia (Pasquale Morea), l'IC. Mazzini-De Cesare-Fermi (Gerardo Toraro), l'IC Giovanni XXIII di San Michele Salentino (Ornella Manco), l'I.OC. Giannone di Ischitella (Maria Carmela Taronna), l'IISS Giordani di Monte S. Angelo Leonardo (Leonardo Pietro Aucello), l'I.OC. Libetta di Peschici (Teresa Cucciniello), l'IC Manicone-Fiorentino di Vico del Gargano (Paolino Claudio Costanzucci) e l'IC di Minervino di Lecce (Pietro Vincenzo Gallo)."Ancora una volta si sceglie la soluzione più comoda e al 'risparmio', senza considerare le reali esigenze del sistema scolastico, che invece avrebbe bisogno di stabilità per affrontare la mole di lavoro crescente al quale è sottoposto in evidenti condizioni di carenza di organico".