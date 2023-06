La Festa della Musica 2023 apre l'estate coratina

"Portiamo a casa anche questa edizione della festa della musica, con ancora impresse le immagini del chiostro di palazzo di città stracolmo di gente che applaude i musicisti in erba della scuola media De Gasperi. Un bell'esempio di come le realtà scolastiche possano aprirsi al territorio e di come ilterritorio risponda con entusiasmo" commenta il Presidente della Pro Loco Gerardo Strippoli. "Un grande ringraziamento va alla Dirigente Scolastica Maria Rosaria De Simone e ai Proff. Curci, Di Tommaso, Salvatorelli e Amato,insieme a tutti i loro alunni e all'Amministrazione Comunale.Saluto al solstizio d'estate più bello e un più gioioso avvio delle nostre attività estive non avremmo potuto avere!"