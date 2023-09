"Tu sei la mia città 2023", ecco i prossimi eventi

"Continuano i variegati eventi del progetto "La Murgia incontra il Mare" del Centro Sub Corato Aps Ets inseriti con patrocinio morale ed economico nel programma Sei La Mia Città del Comune di Corato.I diversi eventi del progetto sono in partenariato con Gli Amici dei Musei Aps Corato, Sigea Puglia Aps, Abap Aps, Legambiente Corato, Liceo Artistico Federico II Corato, Agromnia Bisceglie.Dopo la mostra di fotografia subacquea " Exotica" a cura di Vittorio infante, tenutasi dal 24 al 31 agosto e dopo la visita guidata " Antropizzazione della Murgia e la necropoli di San Magno" di sabato 16 settembre , in partenariato con Gli Amici dei Musei Aps Corato, ecco i prossimi appuntamenti:22 settembre - Sala Verde del Comune, ore 18-20, si terrà l'incontro " fotografi a confronto: fotografia professionale, naturalistica, paesaggistica e subacquea", per illustrare i diversi ambiti del meraviglioso mondo della fotografia. Interverranno: Ottavio Mastrapasqua, fotografo professionista; Walter Caterina, fotografo naturalista; Giuseppe Carlucci, fotografo naturalista e paesaggista, Giuseppe Pignataro e Vittorio Infante fotografi subacquei.23 settembre- visita guidata presso il sito archeologico di Santo Stefano a Monopoli nell'ambito di " Preistoria della Murgia e della costa sud Barese", a cura di Giuseppe Carlucci, Vittoriano Ameruoso, specializzando in archeologia ed esperto della Sigea Puglia Aps -dal 25 settembre al 4 novembre, Giuseppe Carlucci, fotografo naturalista dell'AFNI" e guida ufficiale del Parco Nazionale Alta Murgia, condurrà un corso di fotografia paesaggistica e macro presso il Liceo Artistico Federico II di Corato.29 settembre- Sala Verde del Palazzo del Comune, ore 18-20, incontro " Tutela e valorizzazione della geodiversità e biodiversità del Parco Nazionale dell'Alta Murgia" . Interverranno: Francesco Tarantini, presidente del Parco; esperto della Sigea Puglia Aps; Elvira Tarsitano , presidente di ABAP Aps; esponente del Circolo Legambiente Corato1 ottobre – presso Torrevento Corato, nell'ambito di Cantine Aperte in Vendemmia , incontro " vini autoctoni della murgia dall'antichità ad oggi",a cura di un archeologo del Centro Sub Corato Aps Ets, Vincenzo Iurilli, geologo presidente regionale Sigea Puglia Aps, Giuseppe Carlucci.Si precisa che all'evento presso Torrevento in cartellone è stata attribuita erroneamente la data del 15 settembre, a causa di un disguido per la stampa.8 ottobre ultima visita guidata " I graffiti preistorici del Riparo del Cavone di Spinazzola", a cura di Giuseppe Calucci e archeologo del Centro Sub Corato Aps Ets.Per le visite guidate è necessaria la prenotazione: Giovanni 3384003176 Giuseppe 3405488636; centrosubcorato@libero.itPer la partecipazione al corso di fotografia La scheda di iscrizione è disponibile presso il Liceo Artistico Federico II di Corato, o può richiesta all'indirizzo centrosubcorato@libero.itVerrà creato un gruppo whatsapp dei partecipanti per le comunicazioni necessarie allo svolgimento del corso.