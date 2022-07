"Riscoprirsi quaratini"

La cooperativa "Didattica Web", in collaborazione con Paolo Torelli, ha presentato una proposta progettuale a favore di persone con disabilità per l'estate coratina. «Crediamo che "Sei la mia città" quando ciascuno dei suoi cittadini trova la propria identità pienamente realizzata» hanno spiegato i promotori del progetto, denominato: una serie di iniziative da svolgersi nei giovedì pomeriggio di luglio con l'intento di offrire a giovani disabili la possibilità di poter fare esperienza di convivialità e integrazione, svago e impegno.Un laboratorio artistico nel corso del quale i partecipanti disegneranno e colorereranno la loro idea di città, un momento ricreativo, la realizzazione di un breve fotoromanzo su una storia cara alla tradizione dei nonni "u fatt di zia Gatte" per riscoprire e non far dimenticare il patrimonio immateriale della nostra terra come il vernacolo e le sue storie. Al termine del percorso sarà presentato il frutto del seme di questi appuntamenti.Il laboratorio è dedicato a disabili e non, dai 6 anni in su, con la partecipazione attiva delle famiglie.La partecipazione è gratuita. Il progetto gode del patrocinio del Comune di Corato.Per info e prenotazioni 3395048335 – 0808983013.