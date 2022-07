Karima in concerto a Corato

Si esibirà al parco comunale Sant'Elia di Corato, venerdì 29 luglio, nell'ambito della rassegna GustoJazz. Karima Ammar, 37 anni, sarà fra le protagoniste della rassegna promossa e diretta da Alberto La Monica.L'artista livornese sarà in concerto con, progetto con il quale è tornata in studio dopo 6 anni, realizzando brani che ha sempre amato e che non aveva mai affrontato prima, con rispetto e amore per la musica e uno stile unico che la caratterizza inequivocabilmente. L'album, uscito a maggio, è la sua nuova espressione musicale, naturalmente esplosiva, fatta di contaminazioni di generi musicali come il pop e il jazz, utilizzando le sonorità acustiche di quest'ultimo., sul palco, sarà accompagnata da amici oltre che grandi musicisti:al contrabbasso,alla batteria eche, con la sua penna e la lunga collaborazione (ben 18 anni), è riuscito a vestire la sua voce, con successi mondiali come Walk on the Wild Side, Tears in Heaven, Come Together e Man in the Mirror…"No filter" è un nuovo viaggio ricco di emozioni, a cui lasciarsi andare. Senza filtri. Ulteriori dettagli sulle modalità d'ingresso saranno rese note nei prossimi giorni.