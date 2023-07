"Sei la mia città" il cartellone estivo dell'amministratore comunale

Dopo il successo degli appuntamenti di giugno con Il tempo dei piccoli e Serotonina, l'estate a Corato entra nel vivo con "Sei la mia città", un cartellone fitto che ha il via domani e si articolerà fino a fine ottobre.Un programma ricco e variegato espressione delle molteplici forme espressive attraverso cui l'arte e la cultura in generale prendono forma. Un cartellone di eventi estivi che dà spazio e voce al diffuso fermento culturale presente in città e che contestualmente supporta e promuove grandi eventi come festival e manifestazioni di carattere culturale, artistico e scientifico ormai consolidate come riferimento importante per il territorio vasto."Sei la mia città" rappresenta un vero e proprio processo di appartenenza e di consapevolezza attraverso le espressioni culturali e di aggregazione.Non un semplice cartellone di appuntamenti, ma una modalità di sentirsi parte. Di essere parte di un processo e di una comunità. Per questo tutti gli appuntamenti in programma diventano innanzitutto momenti di aggregazione e condivisione."Torna Sei la mia città. il programma di appuntamenti che ci accompagnerà da luglio fino ad ottobre. Sei la mia città per il terzo anno consecutivo è il programma della città per sè stessa ma anche per il territorio vasto. Fatto di festival e di eventi consolidati che caratterizzano questo periodo per la Città di Corato ma fatto anche di quelle espressioni culturali degli operatori locali a cui noi vogliamo dare massima attenzione. Basta solo scoprire il programma, scegliere l'appuntamento che più ci piace e goderci questa estate." Ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Culturali, Beniamino Marcone.Il programma è disponibile al link https://bit.ly/seilamiacitta_2023, sulla pagina Facebook Comune di Corato e sulla nuova pagina Instagram dell'Ente comunedicorato_official, nata per l'occasione e aggiornata, nei prossimi giorni, con foto e video degli eventi in programma.