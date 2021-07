"Sei la mia città", ecco il calendario degli eventi estivi a Corato

E' stato presentato questa mattina nel chiostro del Palazzo di Città il calendario degli eventi dell' Estate a Corato 2021."Abbiamo scelto come titolo della rassegna "Sei la mia città - Il raccolto dell'estate 2021", a sottolineare che gli eventi proposti sono tutti provenienti da realtà associative e culturali del territorio - dichiara l'assessore alle politiche culturali Beniamino Marcone. - Alla manifestazione di interesse lanciata nel mese di giugno hanno risposto tantissime realtà con proposte che spaziano dalle presentazioni di libri alla musica, dal teatro agli spettacoli per bambini fino ad arrivare a conferenze su temi come l' archeologia, il territorio e la storia, l'arte e la fede, oltre alla conferma della presenza, ormai consolidata di Importanti appuntamenti culturali che da oltre vent'anno caratterizzano le nostre estati: "Il Pendio", "Brisighella sotto le stelle" e la "Festa della Mandorla", a cura della Pro Loco Quadratum".Il cartellone degli eventi estivi proposto dall'amministrazione, quindi, è un vero e proprio "Raccolto" che punta a dare linfa vitale alla vita culturale cittadina offrendo, nel contempo, maggiori opportunità di lavoro agli artisti e alle maestranze, particolarmente penalizzati dalla situazione epidemiologica e dalla chiusura prolungata dei luoghi della cultura.Un cartellone, dunque, della Città per la Città, che avrà il via questa sera e si protrarrà fino ai primi di ottobre, a cui si affiancano scelte e proposte culturali ulteriori, realizzate e da realizzarsi, che possano segnare il vero orizzonte culturale a cui questa amministrazione vuole puntare.15 luglio, ore 19:00 - 16 luglio, ore 19:30 - Largo Plebiscitoa cura di SONICART16 luglio, ore 20:30 - Piazza Marconia cura dell' Associazione culturale FOS18 luglio, ore 20:00 - Piazza Cesare Battistia cura dell'Associazione Comunication19 luglio, ore 19:30 - Chiostro Comunalea cura dell' Associazione IL SORRISO DI ANTONIO21 luglio, ore 18:00 - Centro storico - Raduno in piazza Sedilea cura dell' Associazione AMICI DEI MUSEI22 luglio, ore 19:00 - Piazza Sedilea cura dell'AFTER22 luglio, ore 20:30 - Piazza Marconia cura dell' Associazione culturale FOS24 luglio, ore 19:00 - San Gerardo, via Castel del Monte 115A cura di ASD SOCCER SAN GERARDO26 luglio, ore 19:30 - Sede UTE, Via Giappone, 40A cura dell'Università della terza età "Edith Stein"29 luglio, ore 19:30 - Largo Plebiscitoa cura di SONICART30 luglio, ore 18:00, 19:00, 20:00 - Parco Comunalea cura del TEATRO ARCABALENA30 luglio, ore 20:30 - Piazza Marconia cura dell' Associazione culturale FOS30 luglio, ore 19:30 - Agriturismo Posta MangieriA cura dell'Associazione PROLOCO QUADRATUM30 luglio, ore 19:30 - Largo Don Ciccio TattoliA cura della Parrocchia "Sacra Famiglia"30 luglio, ore 19:30 - Agriturismo San GiuseppeA cura dell'Associazione Archeoclub Corato31 luglio, ore 20:00 - Chiostro ComunaleA cura di "I libri di Medea"31 luglio, ore 19:30 - Largo Plebiscitoa cura di SONICART02 agosto, ore 19.00 - sede Centro Sub Corato, Via Piccinni 46a cura di CENTRO SUB CORATO02 agosto, ore 19:30 - Chiostro Comunalea cura dell' Associazione IL SORRISO DI ANTONIO04 agosto, ore 19.00 - partenza da Piazza Vittorio Emanuelea cura della Parrocchia "San Domenico"04 agosto, ore 19:30 - Chiostro Comunalea cura dell' Associazione IL SORRISO DI ANTONIO07 agosto, ore 18.00_ Piazza Vittorio Emanuelea cura di VESPA CLUB CORATO07 agosto, ore 20.30 - Piazza Marconia cura dell' ass.ne musicale "EMILIO SILVESTRI"12 agosto, ore 19:30 - Chiostro Comunalea cura dell' Associazione IL SORRISO DI ANTONIO13 agosto, ore 18:00, 19:00, 20:00 - Parco Comunalea cura del TEATRO ARCABALENA14 agosto, ore 19.00 - Chiesa Matricea cura dell' ass.ne VIVERE IN20 agosto, ore 20:30 - Piazza Marconia cura dell' Associazione culturale FOS25 agosto, ore 19.30 - Chiostro Comunalea cura dell' ass.ne PRO LOCO "QUADRARTUM"dal 26 al 30 agosto 2021, ore 19.30-23.00 - Via San Benedetto e locali diocesania cura dell' ass.ne PRO LOCO "QUADRARTUM"26 agosto, ore 19:30 - Chiostro Comunalea cura dell' Associazione IL SORRISO DI ANTONIO27 agosto, ore 19:30 - Largo Plebiscitoa cura di SONICART27 agosto, ore 20:30 - Piazza Marconia cura dell' Associazione culturale FOSdal 27 agosto all'8 ottobre presso la sede Centro Sub Corato, Via Piccinni 46a cura di CENTRO SUB CORATO APS ETS28 agosto - ore 09.00-24.00 - Piazza Almirantea cura dell' ass.ne Teddy Clan28 agosto - ore 19.00 - Chiostro Comunalea cura di CENTRO SUB CORATO APS ETS29 agosto, ore 19:30 - Chiostro Comunalea cura dell' Associazione IL SORRISO DI ANTONIO30 agosto, ore 20.00 - Chiostro Comunalea cura di Domenico Varesano e Giorgio Loiodice01 settembre, ore 19.00 - Chiostro Comunalea cura dell' ass.ne VIVERE IN03 settembre, ore 20:30 - Piazza Marconia cura dell' Associazione culturale FOS03 settembre, ore 18.00- Masseria Loiodice- San Magnoa cura dell' ass.ne culturale AMICI DEI MUSEI03 settembre, ore 20.30 - Larghetto Santa Maria Grecaa cura di Michelangelo Campanale04 settembre, ore 18.00- Masseria Loiodice- San Magnoa cura dell' ass.ne culturale AMICI DEI MUSEI05 settembre, ore 08.00-19.00 - area privata zona via Santa Maria angolo via S. Silvestroa cura dell' ass.ne VESPA CLUB CORATO09 settembre, ORE 10:00 - Libreria "I Piccoli Chi"a cura dell'associazione "Room To Play"09 settembre, ore 18.30 - Chiostro Comunalea cura dell' ass.ne ROOM TO PLAY09 settembre, ore 19.00 - P.zza Plebiscitoa cura dell' ass.ne GOCCE NELL'OCEANOdal 09 al 15 settembre, ore 20.00 - Chiesa Matricea cura del Liceo Artistico Federico II e dell' ass.ne ARCHEOCLUB10 settembre, ORE 10:00 - Libreria "I Piccoli Chi"a cura dell'associazione "Room To Play"10 settembre, ore 18.30 - Chiostro Comunalea cura dell' ass.ni ROOM TO PLAY e NINA THEATRE10 settembre, ore 19:30 - Largo Plebiscitoa cura di SONICART11 settembre, ORE 10:00 - Libreria "I Piccoli Chi"a cura dell'associazione "Room To Play"11 settembre, ore 18.30 - Chiostro Comunalea cura dell' ass.ni ROOM TO PLAY e NINA THEATRE11 settembre, ore 19:00 - San Gerardo, via Castel del Monte 115A cura di ASD SOCCER SAN GERARDO12 settembre, ore 20.00 - Chiostro Comunalea cura dell' ass.ne culturale MARLUNA TEATRO17 settembre, ore 20:30 - Piazza Marconia cura dell' Associazione culturale FOS18 settembre ore 19.00 - Chiostro Comunalea cura di CENTRO SUB CORATO APS ETS19 settembre - presso la sede Centro Sub Corato, Via Piccinni 46a cura di CENTRO SUB CORATO APS ETS19 settembre, ore 11:15 - Chiesa ex Convento dei Cappuccinia cura dell' Istituto Regina Elena20/22/24 settembre, ore 18:30- Chiesa ex Convento dei Cappuccinia cura dell' Istituto Regina Elena21 settembre, ore 18:30- Chiesa ex Convento dei Cappuccinia cura dell' Istituto Regina Elena23 settembre, ore 18:30- Chiesa ex Convento dei Cappuccinia cura dell' Istituto Regina Elena24 settembre, ore 20:30 - Piazza Marconia cura dell' Associazione culturale FOS25 settembre, ore 19.00 - Chiostro Comunalea cura di CENTRO SUB CORATO APS ETS25 settembre, ore 18:30- Chiesa ex Convento dei Cappuccinia cura dell' Istituto Regina Elena25 settembre, ore 20.00 - Torre di nebbiaa cura di PRO LOCO "QUADRATUM"25 settembre, ore 20.30 - P.zza Marconia cura dell' ass.ne culturali ARTI- SINESPAZIO 3.026 settembreore 9.00_ Agriturismo San Giuseppea cura dell' ass.ne ARCHEOCLUB CORATO26 settembre, ore 18:30- Chiesa ex Convento dei Cappuccinia cura dell' Istituto Regina Elena26 settembre, ore 20.30 - P.zza Marconia cura dell' ass.ne culturali ARTI- SINESPAZIO 3.002 ottobre, ore 19.00 Chiostro Comunalea cura di CENTRO SUB CORATO03 ottobre - presso la sede Centro Sub Corato, Via Piccinni 46a cura di CENTRO SUB CORATO09 ottobre ore 19.00 - Chiostro Comunalea cura di CENTRO SUB CORATO10 ottobre, ore 20:00 - Corteo per la cittàa cura dell' ass.ne AGORÀ 2.0