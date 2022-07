I costi dell'estate coratina

Gli appuntamenti inclusi nel cartellone "Sei la mia città", predisposto dall'amministrazione comunale di Corato per l'estate 2022, si susseguono. Gli eventi, in realtà, non saranno limitati ad un arco temporale estivo e proseguiranno fino al 15 ottobre, tanto che la definizione "Estate coratina", per quanto convenzionale, può apparire "stretta".È legittimo, per ciascun cittadino, domandarsi quale sia - al netto delle considerazioni sulla qualità degli spettacoli inseriti nel programma - l'impegno finanziario assunto dal Comune di Corato. La risposta è contenuta nella delibera di Giunta n° 147 dello scorso 1 luglio:e 21350 stanziati per servizi collaterali, portierato ed imprevisti. Due i capitoli di bilancio interessati dal provvedimento: quel che è certo è che i soggetti promotori delle iniziative riceveranno, secondo una tabella resa pubblica dall'Ente, ciascuno un contributo per le spese organizzative sostenute., secondo il punteggio definito da una apposita Commissione che si era insediata per valutare la qualità delle proposte giunte nell'ambito dell'avviso pubblico lanciato in primavera. L'elenco dei beneficiari è composto da associazioni culturali, ricreative e sportive attive sul territorio. La quota relativa ai servizi collaterali o complementari riguarda, come riportato nella delibera, allacci elettrici, sedie e transenne.Troppo? Troppo poco? Ognuno avrà la sua opinione in merito. I dati di fatto sono questi. L'auspicio condiviso sicuarmente da tutti è che gli eventi possano svolgersi in un clima di serenità, confidando che la diffusione dei contagi da Covid non rovini l'estate ai coratini.