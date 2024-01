Gioia di Vivere esperienza di lotta e di vittoria

L'evento dal titolo "Gioia di Vivere" che si terrà a Corato il prossimo venerdì 12/01/2024, dalle ore 19,00, presso l'Auditorium del Liceo Artistico "Federico II – Stupor Mundi" è organizzato dalla FIDAPA – BPW Italy Sezione di Corato, in collaborazione con altre sezioni del territorio e in collaborazione con AIRC Puglia.Tema ispiratore dell'incontro è la storia e la relativa testimonianza di Giulia Tandoi, giovane donna di Corato e nuovissima socia FIDAPA – BPW Italy della sezione di Corato, che racconterà la sua esperienza di lotta e di vittoria contro un linfoma scoperto all'inizio della gravidanza della sua seconda figlia, Gioia.L'esperienza di Giulia, sotto la guida e l'intuizione del Prof. Filippo Maria Boscia, dell'Università degli Studi di Bari, dimostra che è possibile accedere alle cure chemioterapiche in modo tempestivo anche in un periodo delicato e difficile come la gravidanza, quando le vite a rischio sono due.L'incontro, che ha il patrocinio morale del Comune di Corato, con i previsti saluti inziali del sindaco Prof. Corrado De Benedittis, verterà sul concetto di prevenzione unito a quella dell'esperienza e dell'intuito di chi è chiamato a fare diagnosi; unitamente al coraggio e alla consapevolezza di chi, purtroppo, è vittima di un male così pericoloso e aggressivo.Parteciperà al dibattito anche il noto giornalista e scrittore Michele Mirabella, Presidente di AIRC Puglia, che arricchirà la serata con la sua lunga esperienza in tema di divulgazione medico-scientifica e con il suo ruolo attuale in una organizzazione così importante come l'AIRC.All'evento, patrocinato anche dalla FIDAPA BPW Italy Distretto Sud Est, che riunisce le regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, parteciperà anche la Presidente del Distretto Sud-Est, Elisabetta Grande e le Presidenti delle sezioni che hanno aderito all'organizzazione dell'evento.A tal riguardo, si ringrazia per l'adesione al progetto le Presidenti e i Direttivi della FIDAPA BPW Italy Sezioni di Andria, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Giovinazzo, Modugno, Molfetta, Ofantina, Spinazzola, Terlizzi e Trani.