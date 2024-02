Le Little Free Library in città sono due...

Una doverosa precisazione sulla presentazione della LittleFreeLibrary di domani, arriva dalla presidente e socie della Fidapa sezione di Corato.La FIDAPA BPW Italy- Sezione di Corato è lieta di apprendere che è in procinto di essere inaugurata una nuova free library a disposizione della cittadinanza di Corato grazie al progetto del Presidio del Libro di Corato nella persona della sua Presidente Serena Petrone e patrocinato dal Comune di Corato.Infatti, questa nuova iniziativa, che sicuramente contribuisce a diffondere una idea di cultura condivisa e partecipata dai cittadini, segue l'analoga iniziativa denominata "Little Library Fidapa -FOS" del 2016.Il 23 dicembre 2016, infatti, era stata inaugurata la prima "Little Free Library" cittadina in piazza Sedile ad opera della sezione di Corato della Fidapa Bpw Italy -Presidente biennio 2015-2017 dott.ssa Angela Quinto insieme all'Associazione Culturale Fos rappresentata dalla socia Fidapa- Corato Raffaella Leone e con il patrocinio del Comune di Corato- sindaco Massimo Mazzilli.Avevano collaborato alla realizzazione del progetto la dott.ssa Marilena Torelli, responsabile di gestione per la Società Cooperativa Sistema Museo, l'architetto Valentina Mongelli, presidente Associazione Culturale ArCo, Antonio Cellamare, progettista ed esecutore della libreria, Annalisa D'Introno e Maria Francesca Casamassima in qualità di socie Fidapa responsabili del progetto.La LittleFree Library donata alla cittadinanza nel 2016 dalla Fidapa di Corato e l'Associazione Culturale FOS è regolarmente registrata e visibile su Google Maps.Il progetto " Realizziamo una Little Free Library nella nostra città di Corato", infatti, era stata una attività avviata dalla FIDAPA di Corato e Associazione Culturale FOS nel maggio 2016 in occasione della manifestazione "Il Maggio dei Libri", ed intendeva promuovere "il piacere di leggere", sensibilizzare i cittadini sull'importanza del libro e della sua "libera diffusione" nonché sviluppare ed estendere "il senso di comunità" attorno al libro e alla lettura.La piccola libreria era stata realizzata dal designer Antonio Cellamare, autore tra l'altro di numerose little free libraries sorte nella città di Trani . La libreria era stata eseguita per mezzo di un concorso di idee stilato dagli enti capofila assieme all'ArCo, conclusosi il 10 novembre 2016 e i cui risultati erano stati pubblicati dalla Commissione ad hoc istituita, nella quale si erano distinte le competenze tecniche delle architette socie Fidapa Anna De Palma e Esther Tattoli, oltre a quelle comunicative del giornalista Carlo Sacco, e ufficialmente presentati durante l'evento "Donne e impresa…", tenutosi presso il Museo della Città e del Territorio di Corato il primo dicembre 2016.La raccolta dei testi, avviata durante l'estate, era proseguita all'interno dell'Ufficio Iat, in piazza Sedile 45, sede prescelta della "Little Free Library", grazie alla collaborazione del personale della Società Cooperativa Sistema Museo e aperta alla cittadinanza. Successivamente lo Iat aveva deciso di allocare la Little Free Library di Corato all'interno del portone della Biblioteca Comunale , ove si trova tuttora. Della raccolta testi e animazione della Little Free Library se ne erano occupate e se ne occupano le socie dottoressa Maria Francesca Casamassima e la professoressa Teodora Procacci.