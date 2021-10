Il coratino Saverio De Palma eletto consigliere municipale a Milano

Nelle aule del consiglio municipale di Milano potrà capitare di sentir parlare in coratino. Uno dei consiglieri eletti in maggioranza, infatti, è Saverio De Palma, ingegnere, eletto nel Municipio 6 con la lista Beppe Sala Sindaco.Quarantacinque anni, di cui venti passati a Milano, Saverio De Palma è molto legato alle sue origini coratine. La sua famiglia vive a Corato e spesso Saverio torna in Puglia per ricongiungersi ai suoi affetti.«Ho frequentato le scuole a Corato e il liceo scientifico a Ruvo di Puglia. Poi mi sono laureato al Politecnico di Bari. Sono partito per lavorare» ci racconta, lieto che la sua elezione abbia raccolto l'interesse della comunità coratina.Una elezione giunta al culmine di un impegno civico maturato nell'ambito scolastico. «Ho tre figli gemelli che frequentano la scuola media Rinascita. Qui sono presidente del consiglio di istituto e da questa esperienza è partita la mia idea di mettermi a disposizione della comunità candidandomi al consiglio comunale» racconta De Palma. Una scuola che, ironia della sorte, è diretta da un preside di origini coratine.«Siamo tanti coratini qui - continua il neo eletto consigliere - c'è una comunità nutrita che ormai vive e lavora in città».Soltanto pochi giorni fa alcuni sindaci pugliesi sono stati a Milano per incontrare il sindaco Sala. Tra loro anche il sindaco De Benedittis. «Purtroppo non ci siamo incontrati - ci dice Saverio De Palma - ma sarebbe bello che il dialogo interistituzionale continuasse».Diversi sono i cittadini di origini coratine presenti nelle istituzioni in ogni parte d'Italia, ad ogni livello. Tra loro, da qualche giorno, c'è anche Saverio De Palma, un coratino a Milano, orgoglioso delle sue radici.