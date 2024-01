La lectio magistralis di Umberto Galimberti incanta il Teatro Comunale

L'evento era molto atteso in città, tanto da andare sold out in pochi minuti, già da metà dicembre

Ieri sera, presso il Teatro Comunale di Corato, si è tenuto il secondo Venerdì Culturale della città, con ospite d'onore il filosofo Umberto Galimberti. La sua lectio magistralis, dal titolo "La condizione giovanile tra pulsioni, emozioni e sentimenti", ha attirato l'attenzione di molti, tanto che i biglietti gratuiti erano andati sold-out in pochi minuti a metà dicembre. Non sono mancate le polemiche fuori dal teatro, per coloro che si erano messi in fila senza biglietto nella speranza di un posto vacante. All'interno del teatro, Galimberti ha tenuto una lezione strepitosa, che ha sottolineato le carenze dei pilastri scuola pubblica e famiglia nella vita dei più piccoli. La sua critica è stata molto apprezzata dal pubblico presente, che ha dimostrato grande interesse e partecipazione durante l'evento.Galimberti ha iniziato la sua lezione con una citazione di Sigmund Freud, sottolineando l'importanza delle pulsioni nella vita dei giovani. Ha poi continuato a parlare delle emozioni e dei sentimenti, evidenziando come questi siano spesso trascurati nella società moderna. Secondo Galimberti, la scuola pubblica e la famiglia non stanno facendo abbastanza per aiutare i giovani a comprendere e gestire le proprie emozioni e sentimenti, il che può portare a problemi come la depressione e l'ansia, che purtoLa critica di Galimberti ha suscitato grande interesse tra il pubblico presente, specie tra i più giovani, che hanni dimostrato grande partecipazione durante l'evento.Prossimo appuntamento con i venerdì culturali il 16 febbraio, con don Tonio dell'Olio, presidente della "Pro Civitate Christiana di Assisi" e Agostino Burberi, uno dei primi allievi di don Milani e, oggi, presidente della Fondazione don Milani, parleranno della scuola fondata a Barbiana da don Milani, di cui ricorre il centenario della nascita.