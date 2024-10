La Metronotte sventa un furto di cavi elettrici nella zona artigianale

Sono in costante aumento i fenomeni criminali legati al furto dei cavi in rame che avvengono, ormai quasi sempre, nelle aree rurali, ma anche in quelle artigianali e industriali. I delinquenti perfezionano le tecniche per l'asportazione della materiale, causando ingenti danni ai proprietari dei suoli e alle compagnie elettriche.E questo costringe gli operatori della sicurezza cittadini ad intensificare il servizio per garantire la sicurezza dei propri associati. L'ultima operazione in ordine di tempo, compiuta dalle pattuglie della, è avvenuta nella notte fra domenica e lunedì scorso, intorno alle ore 03.00, quando le guardie giurate, durante il servizio di vigilanza, hanno sventato un furto di cavi elettrici in una azienda ubicata nella zona artigianale, lungo la strada provinciale 231, in territorio di Corato.I ladri, infatti, vestiti di scuro e a volto coperto, «avevano già aperto i tombini della linea elettrica, liberandoli dalla sabbia e cemento, ma appena hanno tagliato la linea è subito partito il segnale di sabotaggio verso la nostra centrale operativa», è scritto in un post sudell'istituto di vigilanza privato con sede a Ruvo di Puglia. L'immediato intervento delle pattuglie ha scongiurato che i cavi fossero depredati e i banditi si sono dati alla fuga non riuscendo a portar via alcunché.Il fatto è stato subito comunicato aiche hanno inviato tempestivamente una gazzella sul posto, che ha provveduto ad effettuare gli accertamenti del caso. Sul tentato furto, sventato dalla, indagano adesso i militari della. Al vaglio anche i filmati di videosorveglianza dell'intera zona.